Habib El Malki s’entretient avec le ministre des Maliens de l'extérieur et de l'Intégration africaine

Le Maroc assure un rôle important dans la coordination entre les pays africains, afin de développer une vision unifiée autour de la migration, prenant en considération l'intérêt du continent, a indiqué le ministre des Maliens de l'extérieur et de l'Intégration africaine, Abdramane Sylla.

Lors de ses entretiens, lundi à Rabat, avec le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, il a considéré que l'approche marocaine dans ce domaine constitue un modèle à suivre à l'échelle internationale, rappelant le choix du Maroc par l'Assemblée générale des Nations unies pour accueillir la conférence internationale sur la migration, qui adoptera la charte mondiale sur cette question.

Saluant les efforts consentis par S.M le Roi Mohammed VI dans la gestion de la question migratoire et le leadership du Maroc dans ce domaine, Abdramane Sylla a souligné que l'adhésion du Maroc à la communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), constituera une valeur ajoutée pour ce groupement, d'autant plus que le Royaume dispose d’une expérience et d’une expertise considérables dans des secteurs vitaux comme l'agriculture et la sécurité.

De son côté, Habib El Malki s’est dit confiant en la capacité des Maliens, direction et peuple, à surmonter les difficultés que connaît la région, saluant les efforts engagés en faveur de la réconciliation politique, à l’horizon de l'instauration de la sécurité et de la stabilité en République du Mali.

Il a également indiqué que le Parlement marocain accorde une grande importance à la problématique de la migration, notamment au niveau de l'Afrique, évoquant l'organisation par le Parlement d'un colloque consacré à ce sujet dans les prochaines semaines.

Dans ce cadre, il a passé en revue les facteurs aggravant ce phénomène, qui sont principalement liés au changement climatique et à l'instabilité dans un certain nombre de régions.