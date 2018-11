Habib El Malki représente S.M le Roi à l'investiture du président mexicain

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, représentera S.M le Roi Mohammed VI à la cérémonie officielle d'investiture du nouveau président mexicain, Andres Manuel Lopez Obrador, samedi à Mexico.

S.M le Roi Mohammed VI avait adressé un message de félicitations à Lopez Obrador à l’occasion de son élection à la magistrature suprême de son pays, dans lequel le Souverain lui a exprimé ses sincères félicitations et vœux de succès dans l'accomplissement de ses fonctions pour réaliser les aspirations du peuple mexicain ami à davantage de progrès et de prospérité.

Le Souverain a également fait part de sa détermination à œuvrer de concert avec le président mexicain afin d’insuffler une dynamique nouvelle aux relations de coopération entre le Maroc et le Mexique, au service des intérêts suprêmes des deux peuples amis et pour contribuer à la consolidation des relations Sud-Sud.