Habib El Malki représente S.M le Roi à l’investiture du Président colombien

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, représentera S.M le Roi Mohammed VI à la cérémonie d'investiture du Président de la République de Colombie Ivan Duqué, ce mardi à Bogota.

Un communiqué de la Chambre des représentants indique que le Souverain avait adressé un message de vœux et de félicitations à Ivan Duqué, dans lequel S.M le Roi lui a exprimé ses sincères vœux de plein succès dans ses hautes fonctions pour réaliser les aspirations du peuple ami de la Colombie à davantage de progrès et de prospérité.

Le Souverain a également fait part de sa satisfaction des relations de coopération fructueuse et de considération mutuelle unissant le Maroc et la Colombie, réitérant sa détermination à continuer à œuvrer de concert avec le nouveau Président colombien pour consolider ces liens et en élargir les domaines afin de les hisser au niveau des attentes des deux peuples amis et au service de leurs intérêts, de manière à contribuer à renforcer la communication et la solidarité entre les pays du Sud.

Lors de son investiture, Ivan Duque devrait avoir fêté ses 42 ans depuis quelques jours à peine, dans un pays où 70% de la population a moins de 45 ans.

Marié avec María Juliana Ruiz, avocate, et père de Luciana, 11 ans, Matías, 8 ans, et Eloísa, 6 ans, il sera le premier Président qui ne vivra pas dans le Palais de Nariño qui deviendra alors son lieu de travail s’il ne change pas d’avis en cours de chemin.

Les piliers affichés de sa campagne : la progression économique, la lutte contre la corruption et la délinquance et l’amélioration de la santé et de l’éducation. Parmi ses propositions, baisser les impôts pour les créateurs d’emplois, augmenter les salaires, renforcer la sécurité avec des caméras de surveillance et l’organisation d’un système de dénonciation, généraliser l’école durant toute la journée pour tous (et pas seulement le matin ou l’après-midi) afin de réduire les inégalités…

Le Président Ivan Duqué dirigera un pays riche de multiples ressources naturelles - minéraux, pétrole, cultures, biodiversité - dans lequel de profondes inégalités déchirent près de 50 millions d’habitants dont 42% ont moins de 25 ans, et 28% survivent sous le seuil de pauvreté.

Le 11 mars dernier, lorsqu’il a remporté les consultations de son parti pour choisir le futur candidat à la présidentielle, Iván Duque débute une ascension fulgurante qui va le placer très rapidement au premier rang de tous les sondages jusqu’aux élections qu’il va remporter avec un score de 53,98% des voix.