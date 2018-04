Habib El Malki rencontre les dirigeants des principaux partis espagnols

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, a eu, vendredi à Madrid, des entretiens avec le secrétaire général du Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE), Pedro Sanchez, axés sur les relations bilatérales et plusieurs questions d’intérêt commun.

Dans une déclaration à la MAP à l'issue de l'entrevue, il a indiqué que cette rencontre a été «très positive», expliquant qu’elle a été l’occasion d’évoquer différentes questions d’intérêt commun sur les plans bilatéral, régional et international.

La situation en Méditerranée, en rapport avec la crise migratoire, a été parmi les sujets abordés, a précisé Habib El Malki, ajoutant que l’accent a été mis à cet égard sur la nécessité d’une réflexion sur des bases nouvelles au niveau européen et des deux rives de la Méditerranée en vue de dégager de nouvelles perspectives et de nouvelles solutions à cette problématique.

Il a fait savoir que le secrétaire général du PSOE a fortement apprécié, lors de l’entrevue, l’ouverture du Maroc sur l’Afrique et la nouvelle stratégie africaine initiée par le Royaume sous l’impulsion de SM le Roi Mohammed VI.

Pedro Sanchez a fait part de son admiration de l’expérience marocaine de manière générale qu’il a qualifiée d’« unique» sur le plan régional, tout en affirmant que le Maroc, pays qu’il a visité à plusieurs reprises, «est un facteur de stabilité» dans la région, a poursuivi Habib El Malki.

Le président de la Chambre des représentants a indiqué, par ailleurs, que cette réunion a été une occasion d’expliquer à son interlocuteur l'approche adoptée par SM le Roi, Amir Al-Mouminine, en matière de réforme du champ religieux et en tant que garant d’un Islam de tolérance, d’ouverture et de respect de l’autre.

Dans le même cadre, Habib El Malki s’est entretenu avec le premier vice-président du Congrès des députés espagnol (chambre basse), Ignacio Prendes, du parti centriste Ciudadanos, ainsi qu’avec le responsable des affaires extérieures au sein de la même formation politique, Fernando Maura.

Il a aussi rencontré Marcelo Exposito Prieto, troisième secrétaire du Congrès des députés et député pour Barcelone du parti Podemos (Extrême gauche).

Le président de la Chambre des représentants a eu, le même jour, des entretiens avec la secrétaire générale du Parti Populaire (PP-au pouvoir), Maria Dolores de Cospedal, axés sur les relations bilatérales et plusieurs questions d’intérêt commun.

Cette réunion a été «très fructueuse, cordiale et franche», a indiqué cette dernière au terme de cette entrevue, faisant part de la détermination du PP, parti au pouvoir en Espagne, de continuer à œuvrer pour que les relations bilatérales soient au service de la coopération mutuelle et du progrès partagé.

Elle a indiqué, dans une déclaration à la presse, que les relations bilatérales, dans les domaines culturel, agricole, industriel, énergétique ou autre, doivent générer une grande prospérité pour les deux pays et promouvoir des échanges multiples et diversifiés.

Le Maroc est la porte d’entrée de l’Espagne pour l’Afrique, tout comme l'Espagne l’est pour le Royaume vers le continent européen, a-t-elle dit.

Maria Dolores de Cospedal, qui est également ministre espagnole de la Défense, a fait savoir que cette réunion a été l’occasion aussi d’évoquer des thèmes importants, dont la sécurité, la coopération dans la lutte contre le terrorisme et les derniers développements sur la scène internationale.

«Le gouvernement espagnol œuvrera toujours pour les meilleures relations possibles entre l’Espagne et le Maroc», a assuré la secrétaire générale du PP.