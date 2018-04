Habib El Malki réitère le soutien du Maroc à la Libye

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, a réitéré, lundi à Rabat, le soutien du Royaume du Maroc à la Libye et l'entière disposition de cette institution législative à soutenir le processus de réconciliation libyenne.

Lors de ses entretiens avec son homologue libyen, Akila Saleh, en visite officielle au Maroc à la tête d'une importante délégation, il a souligné l’importance de la stabilité et de l’unité en Libye, indique un communiqué de la Chambre.

Après avoir relevé les difficultés entravant la transition démocratique en Libye, Habib El Malki a exprimé le souhait du Maroc que cette étape ouvre de nouveaux horizons en vue de réaliser les aspirations du peuple libyen à la stabilité et la prospérité.

Après s’être félicité des relations fraternelles solides unissant les deux pays et les deux peuples, il a rappelé les efforts déployés par le Royaume du Maroc, sous la sage conduite de S.M le Roi Mohammed VI, et qui ont donné lieu à l’Accord de Skhirat signé en décembre 2015, appelant à surmonter ces difficultés qui empêchent l'unification des institutions de l'Etat libyen et la réalisation de la réconciliation entre les différentes parties.

Pour sa part, Akila Saleh a exprimé ses remerciements au Souverain pour son soutien aux efforts de réconciliation dans son pays, notant que les divergences entre les institutions de l’Etat libyen impactent négativement la vie quotidienne du citoyen libyen.

Dans ce cadre, il a passé en revue les derniers développements de la situation en Libye, appelant à accélérer la formation d'un gouvernement d'union nationale et relevant l’amélioration de la situation sécuritaire et l'unanimité du peuple libyen autour de la nécessité d'accélérer la réconciliation nationale.

Le responsable libyen s’est, par ailleurs, félicité de l'amélioration des procédures d’obtention de visa pour les citoyens libyens souhaitant se rendre au Maroc, mettant en exergue les forts liens historiques, sociaux et culturels entre les deux pays.