Habib El Malki reçu à Santiago du Chili par le Président Sebastián Piñera

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, qui représente S.M le Roi Mohammed VI à la cérémonie d'investiture du Président chilien élu Sebastián Piñera, a été reçu, samedi à Santiago, par le nouveau locataire du palais présidentiel de la Moneda.

Lors de cette audience, Habib El Malki, accompagné de l'ambassadrice du Maroc au Chili, Kenza Elghali, a présenté, au nom du Royaume du Maroc, au Président chilien élu, ses expressions de plein succès dans l’accomplissement de sa mission à la tête de la magistrature suprême de son pays.

Le président de la Chambre des représentants a également salué les fortes relations d’amitié et de coopération bilatérale qui renforcent davantage les liens d’amitié entre le Maroc et le Chili.

De son côté, le Président chilien élu, qui a été investi officiellement dans ses fonctions hier dimanche au siège du Congrès à Valparaiso, a rappelé l’importance des relations d’amitié et de coopération entre le Chili et le Maroc, saluant à cet égard le choix du Chili par S.M le Roi Mohammed VI pour abriter le Centre culturel Mohammed VI pour le dialogue des civilisations à Coquimbo, un haut lieu qui diffuse la culture marocaine au Chili et en Amérique latine.

Les Chiliens avaient clôturé l’année 2017 en procédant à l’élection, dimanche 17 décembre dernier, du nouveau Président de la République pour les quatre années à venir.

Avec une forte majorité, le candidat de Chili Vamos (Chili en Avant, droite) Sebastián Piñera a surclassé son adversaire du jour Alejandro Guillier, porte-drapeau de la Force de la Majorité (gauche), succédant ainsi à la présidente sortante Michelle Bachelet.