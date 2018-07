Habib El Malki reçoit le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale

Le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale, Cheikh Mohamed Ibn Abdelkarim Al-Issa, a indiqué, jeudi à Rabat, que le Royaume du Maroc, sous la conduite de Amir Al-Mouminine, S.M le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, représente un rempart contre l'extrémisme.

Lors de ses entretiens avec le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, Cheikh Mohamed Ibn Abdelkarim Al-Issa a souligné que le modèle religieux marocain se caractérise par le juste milieu et la modération, et représente un modèle objet de fierté, soulignant que sa visite au Royaume et ses entretiens avec plusieurs responsables marocains lui ont permis de constater le développement institutionnel que connaît le pays, tout en saluant le rôle du Parlement dans la fortification de l'identité marocaine et la défense des fondamentaux de la nation, indique un communiqué de la Chambre des représentants.

De son côté, Habib El Malki a salué l'action de la Ligue islamique mondiale pour la promotion de l'image d'un Islam tolérant et de la coopération entre les peuples islamiques, mettant en avant la profondeur des liens de fraternité, d'amitié et de solidarité unissant le Royaume du Maroc et le Royaume d'Arabie Saoudite, ainsi que les efforts de l'Arabie Saoudite dans la bonne organisation du pèlerinage et le rapprochement entre les musulmans.

Le président de la Chambre des représentants a également passé en revue les nouvelles prérogatives de l'institution législative après la ratification de la Constitution de 2011, en soulignant que la stabilité et le développement sont étroitement liés au renforcement des institutions, et que l'approche marocaine dans la lutte contre l'extrémisme est une approche multidimensionnelle, qui tient compte de l'importance de l'intégration des jeunes et des femmes et de la lutte contre la pauvreté et la précarité.

Basée à La Mecque, la Ligue islamique mondiale est une organisation musulmane populaire, mondiale, créée en vertu d'une décision de la Conférence islamique générale tenue à La Mecque le 18 mai 1962. Sa mission est de présenter la réalité du message de l'Islam et promouvoir la coopération islamique et humanitaire.