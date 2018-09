Habib El Malki reçoit le nouvel ambassadeur de Russie à Rabat

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, a reçu mardi à Rabat Valerian Shuvaev, ambassadeur de la Fédération de Russie au Maroc.

Au cours de cette réunion, Habib El Malki a réaffirmé la qualité des relations russo-marocaines caractérisées par le respect mutuel et la concertation permanente, soulignant que ces relations ont connu une nouvelle dynamique après la visite historique de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en Russie et celle du président Vladimir Poutine au Royaume en 2006. Il a également noté que les deux pays partagent les mêmes principes consacrés par les Nations unies et reposant sur la consolidation des valeurs de paix, de sécurité et de coopération et sur la préservation de l’unité des peuples et de l’intégrité territoriale des Etats.

Au niveau parlementaire, le président de la Chambre des représentants a exprimé son intention de faire progresser les relations entre les institutions législatives des deux pays dans l’objectif de renforcer la coopération et la concertation bilatérales, appelant à la création d'un Forum parlementaire russo-marocain auquel participeraient les parlementaires des deux pays et qui servirait d'espace pour approfondir le dialogue et discuter des questions d'intérêt commun.

A cette occasion, il a invité le président de la Douma russe à effectuer une visite de travail dans notre pays en vue de discuter des moyens de renforcer les relations bilatérales et servir les intérêts communs des deux parties.

Pour sa part, l'ambassadeur de la Fédération de Russie s’est félicité du trend haussier des relations entre le Maroc et la Russie depuis la décision des chefs d’Etat des deux pays d'améliorer les relations maroco-russes et de les hisser au niveau de leur partenariat stratégique. Il a aussi noté que les deux pays entretiennent des relations privilégiées aux niveaux politique, économique, agricole et éducatif, soulignant qu'il existe de réelles opportunités et possibilités de développer la coopération russo-marocaine dans divers domaines.

L'ambassadeur a également souligné l'importance et le rôle de la diplomatie parlementaire dans le renforcement du rapprochement entre le Maroc et la Russie et le développement de leurs relations bilatérales, notamment à travers l'intensification des consultations et des échanges de visites entre les parlementaires des institutions législatives des deux pays.