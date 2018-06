Habib El Malki reçoit le chef de la délégation de l’UE et un parlementaire paraguayen

Le président de la Chambre des représentants a, par ailleurs reçu, mercredi, le président de la Commission des relations étrangères à la Chambre des députés du Paraguay, Walter Harms, en visite dans le Royaume qui a réitéré le soutien de son pays à l'initiative marocaine d'autonomie dans les provinces du Sud.

Lors de cette entrevue, il a affirmé que son pays respecte l'indépendance, la souveraineté et l'unité des pays conformément aux principes du droit international réaffirmant le soutien total du Paraguay à l’intégrité territoriale du Royaume

Il a, également, salué l'excellence des relations unissant son pays et le Maroc, considéré comme un grand ami du Paraguay, soulignant la nécessité de consolider la coopération entre les deux pays dans différents domaines

De son côté, Habib El Malki a loué la position positive de la Chambre des députés du Paraguay en adoptant récemment une résolution soutenant l'initiative marocaine d'autonomie, présentée par le Royaume pour régler le conflit artificiel du Sahara marocain.

Il a, aussi, salué les relations politiques liant les deux pays, notant que le Maroc suit avec intérêt ce qui se passe dans ce pays ami, notamment sur le plan politique

Par ailleurs, il a appelé à renforcer la coopération bilatérale technique, commerciale et économique, surtout que les deux pays partagent les mêmes visions dans plusieurs questions liées à l'intégration économique.

La Chambre des représentants est ouverte sur toutes les initiatives visant à consacrer et à consolider la coopération entre les deux institutions législatives, a-t-il insisté.

Cette rencontre à laquelle ont assisté le président de la commission des affaires étrangères, de la défense nationale, des affaires islamiques et des Marocains résidant à l'étranger, Youssef Gharbi, et l'ambassadeur du Paraguay, a également évoqué les moyens de renforcer la coopération entre les deux pays.