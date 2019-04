Habib El Malki reçoit le Haut représentant de l’ONU pour l'Alliance des civilisations

Habib El Malki, président de la Chambre des représentants, a reçu jeudi Miguel Angel Moratinos, Haut représentant des Nations unies pour l'Alliance des civilisations, qui effectue actuellement une visite de travail dans notre pays.

Miguel Angel Moratinos a, en l’occasion, expliqué que sa visite à la Chambre des représentants est due au rôle important joué par les Parlements nationaux dans la consolidation des valeurs de l'Alliance des civilisations qui se manifestent à travers la tolérance, l'ouverture et le respect des autres. Il a également souligné que le Maroc est un modèle pour l'Alliance des civilisations, louant la vision de Sa Majesté le Roi et l’audience que le Souverain a accordée au Pape François, soulignant que le Royaume est réputé depuis fort longtemps par sa tolérance religieuse et son multiculturalisme.

Miguel Angel Moratinos a aussi annoncé l'organisation d'une conférence internationale de l'Alliance des civilisations visant à sensibiliser les représentants des peuples du monde entier aux principes et valeurs défendus par celle-ci et qui contribuent à lutter contre les appels à la haine et au rejet de l'autre. Il a également présenté au président de la Chambre des représentants le programme de travail de la Commission des Nations unies pour l'Alliance des civilisations au cours de la prochaine étape.

De son côté, Habib El Malki a rappelé que le Royaume, sous la direction de Sa Majesté le Roi, est caractérisé par la diversité culturelle et le respect de toutes les religions, et qu’il est attaché aux principes de la paix, ajoutant que la Chambre des représentants est prête à contribuer à toutes les initiatives visant à promouvoir la paix, la compréhension et le dialogue entre les peuples, principes qui fondent le système des Nations unies.

Au cours de la réunion, les deux parties ont échangé leurs points de vue sur un certain nombre de questions liées à l'Alliance des civilisations, au rôle du dialogue et de la médiation pour éviter les guerres et à l'établissement de la paix et de la stabilité dans le monde.

Il convient de rappeler que l’Alliance des civilisations des Nations unies a été créée en 2005 à l’initiative de l'Espagne et de la Turquie, sous les auspices de l'ONU, avec pour mission de promouvoir de meilleures relations interculturelles à travers le monde.