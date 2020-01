Habib El Malki reçoit Augusto Santos Silva et Ricardo Díez-Hochleitner Rodríguez

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, et l'ambassadeur d’Espagne au Maroc, Ricardo Díez-Hochleitner Rodríguez, ont eu, jeudi à Rabat, des entretiens axés sur la promotion des relations bilatérales entre les institutions législatives des deux pays.

Selon un communiqué de la Chambre des représentants, Habib El Malki a affirmé que les relations maroco-espagnoles sont "distinguées et caractérisées par une concertation et un dialogue continus", ajoutant que la Chambre des représentants note avec satisfaction le dernier dialogue constructif et positif entre les responsables des ministères des Affaires étrangères des deux pays.

Pour sa part, l'ambassadeur d'Espagne a salué l'atmosphère positive qui caractérise les relations bilatérales, soulignant le développement remarquable des échanges commerciaux et économiques entre les deux pays.

Il a révélé que "les échanges commerciaux entre l'Espagne et le Maroc sont considérés comme un modèle en terme d'équilibre et de complémentarité", ajoutant que le Maroc est le deuxième partenaire commercial de l'Espagne hors Union européenne.

Les deux parties ont examiné les différents aspects de la coopération parlementaire entre les institutions législatives des deux pays à l'horizon de la tenue du Forum parlementaire maroco-espagnol à Rabat.

Les deux responsables ont, également, évoqué les moyens de renforcer la coopération parlementaire entre le Maroc et l’Espagne et de promouvoir les échanges culturels et le patrimoine historique et civilisationnel qui unit les deux pays depuis des siècles.