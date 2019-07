Habib El Malki invite le président de la Chambre des représentants de Thaïlande à visiter le Maroc

Une trentaine de députés du nouveau Parlement thaïlandais vont rejoindre le groupe d’amitié parlementaire Maroc-Thaïlande et contribuer ainsi au renforcement de la coopération bilatérale, a déclaré le président de la Chambre des représentants de Thaïlande, Chuan Leekpai.

Lors d’une rencontre avec l’ambassadeur du Royaume à Bangkok, Abdelilah El Housni au siège du Parlement thaïlandais, Chuan Leekpai, qui est aussi le président de la 40ème Assemblée générale de l’«Asean inter-parliamentary assembly (AIPA)», a salué la qualité des relations d’amitié qui unissent le Maroc et la Thaïlande, soulignant l’importance de la diplomatie parlementaire pour promouvoir et étoffer davantage ces relations.

Affirmant que les deux Royaumes entretiennent des relations très étroites, le responsable thaïlandais a tenu à rappeler l’importance des groupes d’amitié parlementaires dans les institutions législatives des deux pays, affirmant que suite aux récentes élections générales, près d’une trentaine de députés thaïlandais ont manifesté leur intention de rejoindre le groupe d’amitié interparlementaire Maroc-Thaïlande à la Chambre des représentants.

Selon le responsable thaïlandais, le potentiel de la coopération parlementaire entre les deux Royaumes est important, formulant ses vœux que les parlementaires puissent l’exploiter au mieux et dans tous les domaines au profit des deux peuples amis.

De même, Chuan Leekpai a fait part de son engagement ferme à «fructifier et à étoffer» les échanges parlementaires entre les institutions législatives des deux Royaumes.

Pour sa part, Abdelilah El Housni a félicité Chuan Leekpai pour son élection à la tête de la Chambre des représentants tout en souhaitant que les échanges parlementaires entre les deux Royaumes se hissent, sous son mandat, au niveau de l’amitié liant les deux pays au plus haut sommet de l’Etat.

Il a également soulevé la nécessité de disposer d’un cadre juridique régissant la coopération parlementaire par la signature d’un mémorandum d’entente entre les institutions parlementaires des deux pays. A ce sujet, Abdelilah El Housni a rappelé à son interlocuteur la proposition d’accord soumise par le Parlement marocain en janvier dernier tout en souhaitant que cet accord soit signé prochainement.

S’agissant de la coopération interparlementaire dans le cadre de l’AIPA, le diplomate a félicité Chuan Leekpai pour la présidence thaïlandaise réussie de l’Assemblée interparlementaire et lui a réitéré la candidature du Parlement marocain au statut d’observateur auprès de l’AIPA et l’engagement du Parlement marocain à collaborer étroitement avec le Parlement thaïlandais pour le développement de nouvelles initiatives et le renforcement de la coopération avec les Parlements de l’Asean (Association des nations de l’Asie du Sud-Est - 10 pays).

Tout en insistant sur le fait que le Parlement marocain attache une importance particulière à la coopération interparlementaire et qu’il souhaite l’élargir aux Parlements d’Asie du Sud-Est, Abdelilah El Housni a relevé que la participation du Parlement marocain à la 40ème assemblée générale de l’AIPA, prévue à Bangkok en août prochain, constituera un pas important vers la mise en place d’une coopération parlementaire durable et jettera les bases d’un dialogue constructif entre le Parlement marocain et les Parlements membres de l’AIPA.

Lors de cette audience, l’ambassadeur a remis à Chuan Leekpai une lettre de félicitations de la part de Habib El Malki, président de la Chambre des représentants, invitant son homologue thaïlandais à effectuer une visite au Maroc qui sera l’occasion d’explorer les opportunités offertes dans le cadre de la coopération parlementaire et de discuter des moyens et des perspectives de renforcement des relations bilatérales.

L’entretien s’est déroulé en présence de Wiwat Mungkandi, conseiller du président de la Chambre des représentants, de Pornpith Phetchareon, secrétaire générale adjointe de la Chambre des représentants ainsi que d’autres responsables de cette institution.