Habib El Malki en visite dans une école irlandaise

Dans le cadre de la visite de travail et d’amitié qu’il effectue à Dublin, le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, a effectué un déplacement dans une école primaire de la localité de Kildare, à 55 km de la capitale Dublin.

Un accueil chaleureux a été réservé au président de la Chambre des représentants par les élèves de cette école baptisée « EducateTogether School », qui comprend une trentaine de nationalités et un dispositif innovant de prise en charge des enfants en difficulté d’apprentissage comme les autistes.

S’adressant aux élèves de cette Institution, M. El Malki les a remerciés pour la qualité de l’accueil qu’ils lui ont réservé, avec des fanions aux couleurs des deux pays dessinés sur papier, ainsi que pour les chants émouvants qu’ils ont exécutés en l’honneur de la délégation marocaine.

Il a tenu, par ailleurs, à féliciter le corps enseignant et les responsables de cette structure-modèle, qui symbolise la tolérance et le renouveau pédagogique dans un pays européen où une priorité particulière est donnée au secteur de l’éducation.

Lors de ce déplacement, M. El Malki était accompagné de l’ambassadeur du Maroc à Dublin, Lahcen Mahraoui.