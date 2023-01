Habib El Malki: Notre parti est parfaitement capable d’ allier ouverture et préservation de son identité originelle en vue d’ assurer la pérennité de sa force active

«Notre XIème Congrès national a démontré conc r è t ement que notre parti est en mesure d'allier l'ouverture nécessaire à la préservation de son identité originelle, qui trouve son origine dans la pratique de ses militants au fil de générations successives ». C’est ce qu’a souligné Habib El Malki dans son allocution prononcée au début des travaux du Conseil national de l’USFP qui se sont déroulés samedi dernier au siège central de l’USFP à Rabat. «Cette ouverture et ce renouvellement des élites sont devenus nécessaires, car l’USFP doit se renouveler et produire une nouvelle génération de cadres et de responsables dans divers domaines et secteurs, afin d'assurer la pérennité d'une force active, renouvelée et influente dans une société qui connaît des mutations profondes», a-t-il soutenu. Et de préciser : «Le moment historique que nous vivons aujourd'hui est certainement un moment de transformation et de transition, et nous devons tous nous efforcer davantage d'inventer des méthodes appropriées, et d'investir tous les moyens et canaux disponibles, afin d'écouter en permanence les nouvelles générations et leurs intérêts et aspirations, pour produire et attirer de nouveaux cadres et élites capables d’assumer des responsabilités aujourd'hui et demain, et de jeter des ponts avec cette réalité changeante pour la comprendre et influencer le cours de sa mutation». Habib El Malki a également souligné que l’USFP doit renforcer l'intégration du numérique dans ses méthodes de travail et dans toutes les activités du parti que ce soit au niveau central, régional ou au niveau sectoriel. En ce sens, le président du Conseil national a assuré qu’il est temps de modifier le règlement interne du parti pour qu’il soit en phase avec les tâches actuelles et futures de l’USFP, de manière à assurrer son renforcement, sa modernisation et son développement. Habib El Malki a affirmé que les membres du Conseil national doivent prendre en compte dans leur débat le contexte national, régional et international, en particulier la mobilisation du peuple marocain, pour faire face aux manœuvres hostiles fomentées par les ennemis de notre pays, tout en rappelant les efforts de l’USFP au niveau de ses relations extérieures en vue de soutenir les justes causes nationales, «notamment le rôle pionnier de notre parti au sein du mouvement socialiste international». «Il est évident que les tâches et les responsabilités qui nous sont assignées à court, moyen et long termes sont multiples et importantes. Le Premier secrétaire abordera dans son rapport les plus importantes d'entre elles. La démocratie participative et la construction qui ont certainement lieu dans notre Conseil national nous permettront de mettre en place un programme d’action et une feuille de route pour la gestion des différentes échéances et multiples enjeux», a-t-il précisé. Par ailleurs, le président du Conseil national a souligné que l’USFP a pu, en peu de temps, et pour la première fois dans l'histoire de la vie interne du parti, structurer tous les secrétariats régionaux et élire leurs secrétaires, donner du dynamisme et de la vitalité à l’action partisane régionale et sectorielle. «Nous avons également pu, de manière sereine et responsable, et grâce aux efforts de tous les Ittihadi(e)s, assurer le succès de tous les Congrès nationaux de la Chabiba, des femmes ittihadies, ainsi que leurs diverses activités, tant au niveau du Parlement que celui des collectivités territoriales, dans lesquelles nous travaillons de manière efficace et responsable», a mis en avant Habib El Malki avant de souligner que l’USFP «place l'être humain, en particulier les jeunes, les femmes, les personnes à revenus moyens et limités, ainsi que les autres catégories vulnérables de la société, au cœur de ses préoccupations». Habib El Malki a également soutenu que l’USFP et son secteur féminin seront un acteur clé dans la bataille législative pour l'égalité et l'équité pour les femmes dans la société et au sein des institutions de l’Etat, et plaideront pour le renforcement de la place des femmes dans l'arsenal législatif, les programmes et les politiques publiques. A noter que Habib El Malki a tenu également à féliciter les membres du Conseil national pour leur élection à la principale instance décisionnelle du parti après le Congrès national. «Nous espérons sincèrement que nous serons tous à la hauteur du niveau de confiance dont nous avons joui depuis le XIème Congrès national, qui a constitué une nouvelle étape dans la vie de notre parti», a-t-il conclu.