Habib El Malki : Les relations entre le Maroc et l'Egypte sont bonnes et séculaires

Les relations entre le Maroc et l'Egypte sont bonnes et séculaires car les deux peuples sont liés par des liens fraternels, a déclaré à la MAP le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, mardi au Caire, au terme d'une entrevue avec le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri.

"Cette rencontre a été l'occasion de passer en revue un certain nombre de sujets liés aux perspectives des relations bilatérales, qualifiées de bonnes vu leur profondeur historique, culturelle et populaire, dans le sillage des développements que connaît la région", a indiqué M. El Malki.

Le président de la Chambre des représentants a souligné, à cette occasion, avoir réaffirmé la nécessité de préserver la stabilité et la sécurité de l'Egypte et renforcer l'unité de son peuple, relevant que tout ce qui est de nature à compromettre la stabilité de l'Egypte impactera également le reste des pays arabes.

Il a également indiqué avoir mis M. Choukri au courant des derniers développements de la cause nationale et lui avoir signifié que "la consolidation de la paix et la stabilité de la région ont été et resteront parmi les fondamentaux de la politique extérieure du Royaume du Maroc".

Dans ce contexte, poursuit M. El Malki, le ministre égyptien des Affaires étrangères a exprimé "l'attachement de son pays au renforcement de l'unité du peuple marocain et aux efforts à même de garantir la paix et l'unité du Royaume".

S'agissant de la diplomatie parlementaire, M. El Malki a indiqué que cette entrevue a été l'occasion de souligner l'importance des relations très bonnes entre les institutions législatives des deux pays outre l'impératif de mettre en oeuvre le groupe d'amitié maroco-égyptien et égypto-marocain à travers l'organisation de rencontres dans les deux pays, notamment en ce qui a trait aux rôles joués par le Maroc et l'Egypte en Afrique.

"Nous avons également mis en relief l'importance de renforcer les mécanismes de complémentarité entre les deux pays dans la perspective de mettre en place un plan d'action tripartite entre le Maroc, l'Egypte et les pays africains", a-t-il expliqué.

A noter que M. El Malki effectue une visite au Caire à la tête d’une délégation parlementaire pour prendre part aux travaux de la 27ème Conférence de l'Union parlementaire arabe, qui devait se tenir mercredi.