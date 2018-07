Habib El Malki : Le Maroc est attaché à l'unité et à la prospérité de l'Afrique

La visite que S.M le Roi Mohammed VI a effectuée en Tanzanie en 2016 a ouvert de nouvelles perspectives pour les relations entre le Maroc et ce pays d'Afrique de l'est, a affirmé, mardi à Rabat, le président de l'Assemblée nationale de la Tanzanie, Job Ndugai, actuellement en visite de travail dans le Royaume à la tête d'une importante délégation.

Lors de ses entretiens avec le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, M. Ndugai a qualifié le Maroc de "grand ami de la Tanzanie", affirmant que son pays est devenu plus compréhensif vis-à-vis du différend autour du Sahara, indique un communiqué de la Chambre des représentants.

M. Ndugai a exprimé ses remerciements à S.M le Roi pour la décision de construire une grande mosquée à Dar es Salam et pour la construction d'un stade de haut niveau qui contribuera à renforcer les capacités sportives en Tanzanie, faisant remarquer que les projets annoncés lors de cette visite sont sur la bonne voie.

Evoquant la coopération parlementaire, il a appelé à intensifier les visites entre parlementaires des deux pays et à échanger les expertises et les expériences entre les deux institutions législatives, relevant qu’"une nouvelle page des relations d'amitié entre les deux Chambres vient de s'ouvrir à travers sa visite dans le Royaume du Maroc".

De son côté, Habib El Malki a mis en avant la profondeur des relations historiques reliant les deux pays, soulignant la forte dynamique ayant marqué les relations bilatérales dans le sillage de la visite de S.M le Roi en Tanzanie en 2016, qui a été marquée par la signature de plusieurs accords de coopération entre les deux pays.

Il a, en outre, souligné l'existence d'une forte volonté politique pour aller de l'avant vers la mise en œuvre des accords signés et l'exploration de nouveaux domaines de coopération, mettant en avant la place et le rôle distingué que joue la Tanzanie dans son environnement régional et continental, ajoute le communiqué. Il a, dans ce sens, relevé que le Maroc est attaché à l'unité et à la prospérité de l'Afrique, ajoutant que les efforts du Royaume pour rejoindre les différents blocs économiques régionaux visent à constituer des groupements économiques d'envergure susceptibles de resserrer les rangs du continent et garantir ses intérêts.