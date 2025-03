Habib El Malki : La 7 ème session du CSEFRS, une occasion de poursuivre l’interaction positive au service de l'école de l'équité

Le président du Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique (CSEFRS), Habib El Malki, a déclaré, mercredi à Rabat, que la 7ème session du deuxième mandat de l’Assemblée générale du Conseil constitue une occasion de poursuivre l’interaction positive au service de "l’école de l’équité et de l’égalité des chances et de la qualité pour tous".



Intervenant à l’ouverture de cette session, M. El Malki a souligné que cette Assemblée générale se penche également sur "l’évaluation du projet des écoles pionnières, mené par l'Instance nationale d'évaluation (INE), dans le cadre de ses missions d’appréciation de l’avancement effectif des réformes et de son adéquation avec les objectifs éducatifs fixés et leur efficacité sur le terrain".



Lors de cette session, marquée par la présence du ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement préscolaire et des Sports, Mohamed Saad Berrada, M. El Malki a indiqué que l’INE a réalisé une évaluation de la phase expérimentale du projet, au cours de l’année scolaire 2023-2024, et qui a porté sur 626 établissements d’enseignement et s’est focalisée sur trois principaux axes, à savoir l’établissement, l’enseignant et l’élève, et ce conformément aux orientations de la feuille de route 2022-2026, ajoutant qu’il s’agit d’une estimation de la conformité des établissements à un ensemble de critères requis.



Cette évaluation est basée sur 12 dimensions, portant notamment sur la qualité de la gestion des établissements, le niveau d’engagement des enseignants dans leurs missions éducatives, l’adéquation de l’infrastructure et les mécanismes de soutien aux élèves, a-t-il noté, précisant qu’elle a été réalisée de manière participative avec les différents acteurs de l’éducation, afin d’évaluer le degré de conformité entre les critères requis dans les établissements et la réalité effective de ces derniers.



Dans le même ordre d'idées, M. El Malki a expliqué que "les résultats de l'évaluation externe de ces critères ont permis d’identifier un ensemble de points positifs et de défis qui contribueront à orienter la généralisation du projet d’une manière plus équilibrée et adaptée à la réalité du terrain, et fourniront une analyse approfondie de l’expérience des établissements ciblés, ce qui permettra de tirer les leçons nécessaires pour les prochaines étapes".



M. El Malki a rappelé que le Conseil, tout en saluant l'ensemble des initiatives de réforme au niveau du secteur, a affirmé que l’accélération de la mise en œuvre des dispositions de la loi-cadre constitue "la garantie majeure de la pérennité de la réforme et sa consolidation".



Et de relever que le CSEFRS a mis l’accent sur l'impératif de la conformité de l'ensemble des politiques et programmes à ces cadres de référence, notamment les propositions contenues dans la vision stratégique et les dispositions de la loi-cadre 51.17.



Cette session vise également à examiner le projet d'avis du Conseil relatif au "projet de loi sur l'enseignement supérieur, la recherche scientifique et l'innovation", soumis par le chef du gouvernement au CSEFRS, a-t-il précisé, estimant que l’Assemblée générale est aussi invitée à discuter la proposition portant sur la création d’un groupe de travail sur la formation continue.



Dans ce sens, M. El Malki a fait savoir qu’il s’agit d’un "sujet très complexe" constituant une préoccupation majeure et partagée, eu égard au rôle primordial de la formation continue et son impact décisif, d’une part, sur le renforcement de la capacité d’adaptation du capital humain aux transformations et au développement permanent des compétences professionnelles, et d’autre part sur la création des richesses, la compétitivité de l'économie et le développement.



Les travaux de cette session constituent une occasion pour s'arrêter sur les dernières mesures et nouveautés de réforme, tout en se penchant sur leurs objectifs et composantes et les résultats attendus, a-t-il relevé.



M. El Malki a, par ailleurs, souligné que cette session ambitionne de faciliter l'accompagnement de la réforme du système et les efforts déployés dans l’application des propositions de la vision stratégique et les dispositions contenues dans la loi-cadre 51.17.



Cette session a été marquée par un exposé du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Azzedine El Midaoui, sur les nouveautés du secteur et les projets en cours et la présentation et la discussion du projet de rapport élaboré par l’INE auprès du Conseil, portant sur la phase expérimentale du projet "Ecoles pionnières".



Ce rapport thématique vise à évaluer la phase expérimentale du projet "Ecoles pionnières", lancé par le ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports au cours de l’année scolaire 2023-2024.



Aussi, une proposition d’auto-saisine sur le "cadre institutionnel et juridique encadrant la formation continue" sera également examinée, à la suite de quoi une commission temporaire sera créée pour superviser l’élaboration de ce rapport.