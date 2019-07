Habib El Malki : La participation politique des femmes, une condition sine qua non du développement sociétal

Une délégation de parlementaires allemandes participant au premier atelier du Programme d'échange et de coopération entre femmes parlementaires des deux pays, a salué samedi à Rabat les réformes initiées sous la conduite de S.M le Roi Mohammed VI en faveur de la promotion de la condition féminine.

Lors d'une entrevue avec le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, l'eurodéputée Angelika Niebler s'est félicitée des progrès enregistrés dans divers domaines au Maroc, particulièrement l'application du Code de la famille et la consécration des droits de la femme dans la Constitution de 2011.

Les réformes au Maroc sont d'autant plus significatives qu'elles laissent grande ouverte la voie pour un échange d'expertises entre le Maroc et l'Allemagne dans divers domaines, dont celui des énergies renouvelables, a-t-elle fait observer.

Angelika Niebler a indiqué que l'atelier initié par la Chambre des représentants, les 12 et 13 juillet, a abordé des sujets aussi importants que la consolidation de la participation politique des femmes et la promotion du rôle des femmes dans la société, soulignant que la délégation allemande aspire à un échange intense d'expériences et d'expertises avec les députées marocaines.

Elle a en outre favorablement accueilli la proposition du président de la Chambre des représentants d'examiner la question du "rôle des femmes dans la régionalisation avancée" lors de prochains ateliers.

De son côté, Habib El Malki a rendu hommage à la Fondation Hanns Seidel pour sa contribution à l'organisation de l'atelier et a affirmé qu'il s'agit d'une initiative destinée à dynamiser le mémorandum d'entente signé l'an dernier entre la Chambre des représentants et cette fondation.

Au cours de cette rencontre marquée par la présence des membres de la Chambre prenant part à l'atelier, il a noté que la participation politique des femmes demeure une condition sine qua non pour l'aboutissement de tout chantier de développement sociétal.

Il convient de rappeler dans ce sens que la première rencontre s'inscrivant dans le cadre du Programme d'échange, de coopération et de dialogue entre les femmes parlementaires et les responsables politiques allemandes et marocaines, a eu lieu vendredi à Rabat, avec pour objectif de consolider le rôle de la femme dans les domaines politique et social et de créer un réseau germano-marocain pour les femmes ainsi que la réalisation de l'échange politique et culturel entre les participantes des deux pays.

Intervenant à cette occasion, le premier vice-président de la Chambre des représentants, Slimane El Omrani, a indiqué que cette rencontre consacre les relations solides et profondes liant le Royaume du Maroc et la République fédérale d'Allemagne, saluant le choix des thèmes de cette rencontre eu égard à l'importance des questions de la femme.

Le Maroc a érigé la question des femmes en chantier majeur dans le cadre de la réforme constitutionnelle, politique et institutionnelle, notamment dans les domaines politique, social et économique, ainsi que leur autonomisation économique, la facilitation de leur accès aux différents postes de responsabilité, a-t-il ajouté, rappelant que le Royaume a été parmi les rares pays islamiques ayant adopté, en 2004, un Code de la famille consacrant l'équilibre familial et valorisant la femme.

En vue de faciliter l'accès de la femme au domaine de la politique et aux institutions élues, il a été procédé à l'instauration de la discrimination positive au profit des femmes, en adoptant la liste nationale au titre des élections de la Chambre des représentants, depuis 2002, a-t-il rappelé, ajoutant que cette démarche a permis notamment l'élection d'un grand nombre de femmes dans les collectivités territoriales locales, provinciales et régionales.

Par ailleurs, il a relevé que le Maroc a adopté plusieurs lois visant à préserver les droits des femmes et garantir leur respect, et ce dans le cadre de politiques générales du respect des droits de l'Homme et des valeurs de la citoyenneté, indiquant que les femmes sont au cœur des efforts du développement national, à travers le soutien aux entreprises féminines et à l'économie solidaire et sociale.

Pour sa part, la présidente de la délégation allemande, Angelika Niebler, a fait part de la disposition des femmes politiques allemandes à partager leurs expériences avec les parlementaires marocaines, en ce qui concerne l'intégration de la femme dans la politique, l'économie et la société.

Elle a, en outre, salué le progrès réalisé par le Maroc dans le domaine de la promotion de la situation de la femme et de son rôle au sein de la société, comme en témoigne le principe de l'égalité entre les sexes stipulé dans la Constitution de 2011, relevant que cette rencontre était l'occasion d'échanger au sujet de questions intéressant la femme.

Les participantes à ce programme ont abordé des thèmes relatifs à "L'analyse des besoins et des attentes du programme de coopération" et "La femme dans le domaine politique et social/le cadre législatif, juridique et organisationnel pour faciliter l'accès des femmes aux institutions élues: réalisations et défis dans le contexte marocain. »