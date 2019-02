HUSA-Raja, la belle image du football national sur la scène africaine

Résultats et buteurs



1ère journée de la Coupe de la CAF

*Groupe "A"

-Hassania Agadir (Maroc)-Raja Casablanca (Maroc) (1-1). Mehdi Oubilla 63' pour Agadir; Mohsen Yajour 54' pour le Raja.

-AS Otôho d'Oyo (Congo)-RS Berkane (Maroc) (1-1). Cabwey Mèrêves Kivituka 40' pour Otôho; Mohamed Aziz 89' pour Berkane.

*Groupe "B"

-Etoile du Sahel (Tunisie)-Club Sfaxien (Tunisie) (0-1). Aymen Harzi 9'.

Enugu Rangers (Nigeria)-Salitas FC (Burkina Faso) (2-0). Godwin Aguda 2' et Isaac James Loute 50'.

*Groupe "C"

-Al Hilal (Soudan)-Asante Kotoko FC (Ghana) (1-0). Walid Bakhit Hamid 40'.

-Zesco United (Zambie)-Nkana FC (Zambie) (2-0). John Ching’andu 28' et Lazarous Kambole 45+2'.

*Groupe "D"

-Gor Mahia FC (Kenya)-Zamalek (Egypte) (4-2). Jacques Tuyisenge 25' et 38', Nicholas Kipkirui 51' et Dennis Oliech 90' pour Gor Mahia; Ibrahim Hassan 7' et 44' pour Zamalek.

-NA Hussein Dey (Algérie)-Atletico Petroléos (Angola) (2-1). Mohamed Amine Tougai 19' et Walid Alati 54' pour Hussein Dey; Vladimiro Edson António Félix dit Va 76' pour Atletico.