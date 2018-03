HUSA-IRT en tête d’affiche : La 22ème manche de nouveau tronquée

La 22e journée du championnat national de football Maroc Telecom Pro 1 se déroulera en fin de semaine et sera tronquée de deux rencontres, celles qui devaient opposer le CAK au RCA et le WAC à la RSB. Les autres confrontations ne manquent pas d’intérêt du fait que toutes les équipes cherchent à gagner des points en cette fin d’exercice.

Ainsi, le MAT reçoit l’AS FAR au stade Saniet R’mel ce samedi à partir de 15h. Une rencontre déterminante pour les deux clubs qui peinent à retrouver leur rythme d’antan. 15ème avec 14 points, les locaux jouent leurs dernières chances pour fuir la zone de turbulences. En face, l’adversaire, victime de querelles intestine entre son bureau et le public, n’est pas non plus dans ses beaux jours, et ce malgré sa position en haut du tableau.

A 17h, le DHJ accueille le CRA au stade El Abdi d’El Jadida. Les Jdidis, contents de leur qualification africaine n’auront d’yeux que pour la victoire qui leur donnerait plus de motivation pour les échéances à venir. Seulement, le CRA reste une équipe à ne pas sous-estimer puisque ses derniers résultats le présente comme un adversaire coriace.

A 19h 30, le stade Moulay Hassan de Rabat abritera la rencontre qui opposera le FUS à l’OCK. Deux clubs du milieu du tableau qui tentent de gagner le maximum de points pour assurer leur maintien le plus tôt possible et forger par la même occasion des groupes compétitifs pour la prochaine saison.

Pour ce qui est des matchs de dimanche, l’affiche de la journée sera sans conteste celle qui mettra aux prises le Hassania d’Agadir, second au classement général et le leader, l’Ittihad de Tanger au stade Adrar à partir de 16h. Un match équilibré entre deux formations qui prônent un jeu ouvert et offensif, même si les locaux sont favoris puisqu’ils possèdent la deuxième meilleure attaque du championnat avec 32 buts.

A 16h toujours, le RCOZ reçoit le RAC au stade municipal de Oued Zem. Une rencontre du bas du tableau qui pourrait enliser davantage le perdant, sachant que le Racing a pratiquement perdu l’espoir des se maintenir en D1.

A 18h, l’OCS accueille le KACM dans un derby régional qui a toujours suscité l’intérêt des observateurs locaux. Cinquièmes au classement avec 31 unités, les Mésfiouis tenteront de prendre des trois points de la partie pour se rapprocher des équipes du peloton de tête. De l’autre côté, le Kawkab de Marrakech cherche, tant bien que mal, une victoire qui lui permettrait de sauvegarder ses chances de se maintenir parmi les grands sans avoir recours aux calculs de fin de saison.

Les rencontres devant opposer le CAK au RCA et le WAC à la RSB ont été reportées au 25 avril prochain.