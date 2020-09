Gwyneth Paltrow sur Chris Martin Certains jours on n ’ a pas envie de voir la personne dont on a divorcé

«C’ est comme si tu mettais fin à un mariage, mais que tu es toujours dans une famille. Et c’est comme cela que ça sera pour toujours», a déclaré Gwyneth Paltrow dans un nouvel épisode de «The Drew Barrymore Show».



Par ses dires, elle explique que la coparentalité entre elle et Chris Martin, le leader du groupe Coldplay, ne se passe pas toujours sous les meilleurs auspices. Parfois, il y a des hauts et des bas.



L’actrice de 47 ans a avoué qu’il y avait des jours plus difficiles que d’autres : «Certains jours, ce n’est pas aussi beau qu’il n’y paraît. Nous avons aussi des journées positives, et des journées négatives. Mais je pense que c’est se diriger ensemble dans le même but d’unité et d’amour qui est important, et ce qui est le mieux pour nos enfants (…) C’est plus dur que ça en a l’air car certains jours on n’a pas envie de voir la personne dont on a divorcé, mais si on se met d’accord pour faire un dîner en famille et bien on le fait... Il suffit de prendre une grande bouffée d’air et de regarder la personne dans les yeux et de se souvenir du pacte qu’on a fait. On sourit, on s’embrasse et on s’engage à nouveau dans cette relation qu’on essaie de créer». Ensemble, Gwyneth Patrow et Chris Martin ont eu deux enfants, Moses (14 ans) et Apple (16 ans).



Mais, après 12 ans de mariage, le couple annonçait son divorce en 2016. L’actrice a d’ailleurs évoqué la relation qu’elle entretient à présent avec son excompagnon qui essaient de rester soudés pour le bien de leurs enfants : «Je voulais vraiment que mes enfants ne soient pas traumatisés. Chris et moi on s’est engagés à faire passer leur bonheur en premier».



Elle a ensuite expliqué : «Nous avons cette idée comme quoi juste parce que nous venons de nous séparer, nous ne pouvons plus aimer les choses qui caractérisent cette personne et que nous aimions avant, et ce n’est pas vrai». Avec le recul et au fil du temps, celle qui a retrouvé l’amour aux côtés de son nouveau mari Brad Falchuk, a le sentiment que sa relation avec le chanteur est maintenant meilleure qu’elle ne l’était pendant leur mariage.