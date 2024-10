Guterres rappelle l'absence d'amélioration dans les relations entre Rabat et Alger

Dans son rapport annuel au Conseil de sécurité sur le Sahara marocain, le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a rappelé la détérioration des relations entre le Maroc et l’Algérie.



A cet effet, le chef de l’ONU a appelé l’Algérie “à rétablir le dialogue pour restaurer ses relations avec le Maroc, et à redoubler d'efforts en faveur de la coopération régionale, afin de créer un environnement propice à la paix et la sécurité dans la région et promouvoir son développement”.



Mettant l’accent sur le caractère bilatéral du différend sur le Sahara entre le Maroc et l’Algérie, M. Guterres a regretté le fait qu’il n’y ait pas eu d’amélioration concrète dans les relations entre Rabat et Alger, bien que les deux pays aient noté leur assurance qu’aucune escalade n’est cherchée.



A rappeler que Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans Son discours à l’occasion du 24ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux Ancêtres, avait exprimé Son espoir que les choses reviendront à la normalité avec l’Algérie. Ainsi, la main tendue du Souverain demeure toujours d’actualité, pour assurer l’unité et la prospérité de la région.



En réitérant les appels pour le rétablissement et la normalisation des relations entre le Maroc et l’Algérie, le Secrétaire général de l’ONU réaffirme, d’une part, la bonne foi du Maroc à normaliser ses relations avec l’Algérie, et d’autre part, pointe directement du doigt l’attitude hostile et belliqueuse de l’Algérie contre son voisin le Maroc, en bafouant toutes les règles de bon voisinage.