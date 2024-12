Guinée: Des dizaines de morts dans des heurts lors d'un match de foot

Des affrontements dimanche entre supporters au cours d'un match de football ont fait au moins des dizaines de morts à N'Zérékoré, dans le sud-est de la Guinée, ont dit à l'AFP des sources médicales.



"Il y a une centaine de morts. Des corps sont alignés à perte de vue dans l'hôpital. D'autres sont allongés à même le sol dans les couloirs. La morgue est pleine", a dit à l'AFP un médecin de l'hôpital régional sous le couvert de l'anonymat car n'étant pas habilité à s'adresser aux médias.



"Il y a des dizaines de morts", a dit un autre médecin.

Des supporters en colère ont vandalisé et incendié le commissariat de N'Zérékoré, selon des témoins.

Le gouvernement est resté dimanche soir silencieux sur le drame.



Dans des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux et dont l'AFP n'a pas pu vérifier l'authenticité, on voit de nombreux corps inertes. D'autres vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent des scènes de grande confusion dans les rues à la suite du déclenchement des affrontements.



"Tout est parti d'une contestation d'une décision de l'arbitre. Des supporters ont alors envahi l'aire de jeu", a dit à l'AFP un témoin sous le couvert de l'anonymat pour sa sécurité.

Selon la presse, il s'agissait d'un tournoi dédié au chef de la junte, le général Mamadi Doumbouya, arrivé au pouvoir après un coup d'Etat en septembre 2021 et qui s'est depuis investi président.



De tels tournois prolifèrent ces dernières semaines en Guinée, dans ce qui est perçu comme étant des événements en soutien à une éventuelle candidature de M. Doumbouya à la prochaine élection présidentielle.

La junte s'était initialement engagée, sous la pression internationale, à céder la place à des civils élus avant fin 2024. Elle a fait savoir depuis qu'elle manquerait à sa promesse.



Plusieurs des représentants de M. Doumbouya se sont dits récemment favorables à sa candidature à la prochaine élection présidentielle. Mais la "charte de la transition" établie par la junte peu après le coup d'Etat impose qu'aucun membre de la junte ne pourra se présenter "ni aux élections nationales ni aux élections locales".



Les autorités avaient indiqué fin septembre que tous les scrutins devant concourir au retour de l'ordre constitutionnel se tiendraient en 2025.