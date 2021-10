Guinée-Bissau-Maroc, ce samedi au Complexe Mohammed V de Casablanca Pour entamer la phase retour du bon pied

Après Maroc-Guinée-Bissau acte 1, place sur le champ à Guinée-Bissau-Maroc acte 2. Cette opposition, prévue samedi soir à 20 heures au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca et comptant pour la 4ème journée des éliminatoires, zone Afrique, groupe I, du Mondial FIFA-Qatar 2022, sera l’occasion pour l’EN d’entamer la phase retour de la campagne des qualifs sur une bonne note.



L’EN qui avait déroulé mercredi dernier à Rabat devant ce même adversaire, scellant le sort de la partie sur le score sans appel de 5 à 0, aura à cœur d’enregistrer une troisième victoire consécutive, synonyme d’une quasi qualification au match barrage, ultime épreuve qui verra l’engagement des dix sélections qui termineront premières de leurs groupes respectifs.

Le Onze national devait regagner vendredi Casablanca en vue de peaufiner les ultimes réglages sous la conduite de Vahid Halilhodzic qui dispose d’un groupe décidé à clore le plus tôt possible le chapitre des éliminatoires.



La sélection a pu bénéficier de trois jours de récupération et la question que beaucoup se posent est de savoir si le coach reconduira la même équipe ou procédera à un turn-over de son effectif. En tout cas, le problème ne réside pas là, l’important ce sont les trois points de la victoire, ce qui permettra à l’EN de conforter sa place en haut du tableau, en portant son capital points à 9 unités, avec un match en moins contre la Guinée, comptant pour la seconde journée et qui sera joué mardi prochain à l’Ensemble sportif Moulay Abdellah de Rabat à partir de 20 heures.



Dans l’autre match de ce groupe I, la Guinée se mesurera au Soudan, match programmé à 14 heures au Grand stade d’Agadir.



Il convient de rappeler que le Onze national devra disputer les deux derniers matches de ces éliminatoires lors des dates FIFA arrêtées au mois de novembre prochain contre le Soudan le 11 et la Guinée le 14.



Si la sélection marocaine parvient à franchir avec succès le cap de ces éliminatoires, elle pourra disputer la 6ème Coupe du monde de son histoire, et ce après les éditions mexicaines en 1970 et 1986, américaine en 1994, française en 1998 et russe en 2018.



Mohamed Bouarab