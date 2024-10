Guillaume Jobin : La visite d’Etat du Président Macron au Maroc consacre le renouveau d’une relation d’amitié profonde

La visite d’Etat du Président français Emmanuel Macron au Maroc consacre le renouveau d’une relation d’amitié profonde, a souligné Guillaume Jobin, écrivain et homme de médias français.



M. Jobin, également président de l’Ecole supérieure de journalisme de Paris, a indiqué, dans une déclaration à la MAP, que ce rebond "naturel" de la relation franco-marocaine, symbolisé par la décision de la France soutenant la souveraineté du Maroc sur son Sahara, ouvre la voie à une coopération plus solide et prometteuse entre les deux nations.



"Comme la plupart des Français amis du Maroc, nous sommes profondément soulagés de voir les relations entre nos deux pays revenir à la normale, et même se renforcer", a-t-il dit.

Rappelant les liens et l’amitié historiques unissant le Maroc et la France, M. Jobin a souligné que les deux pays disposent d’atouts complémentaires considérables pour co-construire un partenariat modèle qui regarde vers l’avenir.



Le Président de la République Française, Emmanuel Macron et son épouse, Madame Brigitte Macron, effectueront une visite d’Etat au Maroc, du lundi 28 au mercredi 30 octobre.



Cette visite, souligne un communiqué du ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie, "reflète la profondeur des relations bilatérales, fondées sur un partenariat enraciné et solide, à la faveur de la volonté commune des deux Chefs d’Etat de raffermir les liens multidimensionnels unissant les deux pays".