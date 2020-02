Guardiola et Sterling resteront à City même sans Coupe d'Europe

L'entraîneur Pep Guardiola et l'international anglais Raheem Sterling resteront à Manchester City, même si l'exclusion du club de toute compétition européenne pour violation du fair-play financier (FPF) est confirmée, affirment lundi plusieurs médias britanniques.

City a fait appel de la sanction prononcée vendredi et devrait être fixé avant la fin de la saison, mais le coach catalan aurait dit à des amis ainsi qu'à la direction du club qu'il comptait au moins honorer son contrat qui court jusqu'en 2021. "Il n'est pas le genre de personne dont la première pensée est de partir quand les choses se corsent", a déclaré une source proche de Guardiola au Daily Mail. Alors que la Juventus semblait intéressée pour l'accueillir, "Pep" aurait également fait part de sa décision aux joueurs samedi.

Les journalistes espéraient pouvoir lui poser la question mardi, lors d'une conférence de presse avant le match de championnat contre West Ham, mais il n'est finalement pas certain du tout qu'elle se tienne, s'agissant d'un match reporté de quelques jours pour des raisons de mauvaises conditions climatiques et sur lequel il s'est déjà exprimé.

Pour ce qui est des joueurs, la situation est plus compliquée, le Daily Mail assurant qu'ils resteront alors que le Telegraph dit le contraire en cas de défaite en appel. Raheem Sterling, très convoité par le Real Madrid, adversaire des Citizens en huitième de finale de la Ligue des champions la semaine prochaine, va rester, affirme SkySports.

Dans le Daily Mail, son agent de toujours, Aidy Ward, fait pourtant le service minimum pour rassurer tout le monde sur l'avenir de l'attaquant de 25 ans en affirmant qu'il était "uniquement concentré sur Manchester City et (qu'il ne sera) pas distrait par des rumeurs de transfert actuelles". Le Telegraph assure par ailleurs que le club aurait laissé entendre aux joueurs qu'ils seraient libres de leur choix en fin de saison. City a été exclu pour deux ans de toute Coupe d'Europe et condamné à une amende de 30 M EUR pour avoir gonflé des revenus de sponsoring lors des années 2012 à 2016 afin de respecter artificiellement les règles du FPF, a estimé le gendarme financier de l'UEFA.