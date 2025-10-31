Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager

Groupe OCP : Les investissements prévus à 53 MMDH au terme de 2025

Vendredi 31 Octobre 2025

Groupe OCP : Les investissements prévus à 53 MMDH au terme de 2025
Autres articles
Les investissements du groupe OCP devraient atteindre 53 milliards de dirhams (MMDH) au terme de l'année 2025, portés par de grands projets, dont le développement de nouvelles capacités de production d’engrais, ressort-il du rapport sur les établissements et entreprises publics (EEP) accompagnant le projet de loi de Finances (PLF) de 2026.

Selon ce rapport publié sur le site du ministère de l'Economie et des Finances, le groupe OCP poursuit la mise en œuvre de son plan d’investissement 2030 d’un montant de 130 MMDH visant à transformer son modèle industriel, énergétique et environnemental.

Ce plan stratégique prévoit l’augmentation de la capacité de production d’engrais de 12 à 20 millions de tonnes, l’atteinte de la neutralité carbone, la couverture à 100% des besoins en eau par des sources non conventionnelles dès 2025, le développement de 5 GW d’énergie propre d’ici 2027 et de 560 millions de m³ de capacité de dessalement d’ici 2027, rapporte la MAP.

Concernant le chiffre d'affaires (CA), il s'est établi à plus de 52,16 MMDH au cours des six premiers mois de 2025, en amélioration de 21% par rapport à la même période de 2024, tandis que les dépenses d'investissement se sont situées à 15,16 MMDH (-23%).
En termes de prévisions de clôture 2025, le groupe table sur un CA en croissance de 9% à plus de 105,33 MMDH.

Le résultat net est, quant à lui, estimé à près de 18,43 MMDH, en baisse de 10% par rapport à 2024 en raison d'une diminution du résultat financier de 2 MMDH liée à l’augmentation des charges financières.

Libé

Lu 159 fois

Tags : 2025, Groupe OCP, investissements

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Actualité | Dossiers du weekend | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe