Groupe OCP : Les investissements prévus à 53 MMDH au terme de 2025

Les investissements du groupe OCP devraient atteindre 53 milliards de dirhams (MMDH) au terme de l'année 2025, portés par de grands projets, dont le développement de nouvelles capacités de production d’engrais, ressort-il du rapport sur les établissements et entreprises publics (EEP) accompagnant le projet de loi de Finances (PLF) de 2026.



Selon ce rapport publié sur le site du ministère de l'Economie et des Finances, le groupe OCP poursuit la mise en œuvre de son plan d’investissement 2030 d’un montant de 130 MMDH visant à transformer son modèle industriel, énergétique et environnemental.



Ce plan stratégique prévoit l’augmentation de la capacité de production d’engrais de 12 à 20 millions de tonnes, l’atteinte de la neutralité carbone, la couverture à 100% des besoins en eau par des sources non conventionnelles dès 2025, le développement de 5 GW d’énergie propre d’ici 2027 et de 560 millions de m³ de capacité de dessalement d’ici 2027, rapporte la MAP.



Concernant le chiffre d'affaires (CA), il s'est établi à plus de 52,16 MMDH au cours des six premiers mois de 2025, en amélioration de 21% par rapport à la même période de 2024, tandis que les dépenses d'investissement se sont situées à 15,16 MMDH (-23%).

En termes de prévisions de clôture 2025, le groupe table sur un CA en croissance de 9% à plus de 105,33 MMDH.



Le résultat net est, quant à lui, estimé à près de 18,43 MMDH, en baisse de 10% par rapport à 2024 en raison d'une diminution du résultat financier de 2 MMDH liée à l’augmentation des charges financières.