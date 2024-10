Groupe Holmarcom : lancement d'une offre de vente au public de 11,3% du capital de Crédit du Maroc

Le Groupe Holmarcom a annoncé, lundi à Casablanca, le lancement d'une offre de vente de 11,3% du capital et des droits de vote de Crédit du Maroc au profit du public, suite à l'obtention le 18 octobre du visa de l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).



Intervenant lors d'une conférence de presse tenue à l'occasion du lancement de cette offre de vente, dont la période de souscription s'étale du 28 octobre au 1er novembre prochain, le Président Directeur Général (PDG) du Groupe Holmarcom, Mohamed Hassan Bensalah, a souligné que cette opération marque une nouvelle étape stratégique pour Crédit du Maroc.



"Notre objectif consiste à ancrer davantage la Banque dans le paysage bancaire national, tout en soutenant les projets de développement de notre pôle financier", a-t-il précisé. Et d'ajouter : "Nous avons souhaité associer les collaborateurs à la croissance de Crédit du Maroc en leur offrant la possibilité de devenir actionnaire à des conditions exclusives, en reconnaissance de leur contribution à l'essor de la Banque", rapporte la MAP.



De son côté, la directrice générale adjointe de Holmarcom Finance Company (HFC), Lamiae Kendili, a expliqué que cette vente permet d'augmenter le flottant de Crédit du Maroc, doublant ainsi sa part disponible sur le marché, ce qui va favoriser la liquidité du titre, accroître sa visibilité auprès des investisseurs et améliorer sa valorisation.



Mme Kendili a également précisé que la Banque cherche à intégrer des métiers connexes dans la banque et l'assurance, à développer de nouveaux relais de croissance et à favoriser une finance inclusive et verte.



"Nous développons des synergies fortes entre nos métiers, qu'elles soient commerciales, techniques ou financières. Ces synergies bénéficient à l'ensemble de nos positions actuelles et constituent une réelle source de croissance durable", a-t-elle fait valoir.



Pour sa part, le directeur général d'Attijari Finances Corp, Idriss Berrada, a fait savoir que 1.229.577 actions seront proposées dans le cadre de cette opération stratégique.



Il a, parallèlement, précisé que l'allocation des titres sera effectuée le 7 novembre, suivie de l'enregistrement de l'opération à la Bourse de Casablanca et la publication des résultats le 11 novembre. Le règlement et la livraison des titres auront lieu, quant à eux, le 14 novembre.



Selon M. Berrada, cette opération, d'un montant de 1,03 milliard de dirhams (MMDH), a été répartie en trois phases distinctes, afin de garantir une accessibilité étendue à différents types d'investisseurs.



La première phase, représentant 63,44% du montant global, est réservée aux investisseurs qualifiés, tant marocains qu'étrangers, qui peuvent acquérir des actions au prix unitaire de 850 dirhams, avec un investissement minimum de 3 millions de dirhams (MDH).



La deuxième phase, couvrant 31,72% de l'opération, est destinée au grand public. Elle n'impose aucun seuil minimum d'investissement, permettant ainsi une participation plus large et diversifiée.



Enfin, la troisième phase (4,84% du montant global), est réservée aux salariés éligibles du groupe Crédit du Maroc qui peuvent acquérir des actions à un prix préférentiel de 680 dirhams par action, bénéficiant d'une décote de 20%.



Cette initiative a pour objectif d'impliquer les collaborateurs dans la performance de l'entreprise, tout en favorisant leur engagement dans la stratégie de développement à long terme de la banque, a fait remarquer M. Berrada.



Depuis l'acquisition de Crédit du Maroc en décembre 2022, Holmarcom a initié un plan de développement qui s'articule autour d'un repositionnement stratégique, l'amélioration des performances commerciales et l'accélération de la transformation digitale.



Les performances financières de la Banque au premier semestre 2024 confirment la pertinence des choix stratégiques effectués, avec une croissance de 7,9% des crédits à la clientèle, une progression de 12,6% du produit net bancaire et une hausse de 36,8% du résultat net part du groupe.



Pour ce qui est des perspectives, la Banque a lancé un plan quinquennal "CDM Boost 2028", aligné sue les ambitions de croissance du Groupe. Ce plan vise l'accélération de la dynamique commerciale, notamment à travers la refonte de l'offre et des parcours clients, l'accélération de la transformation digitale et l'amélioration continue du service client.



Afin de soutenir cette dynamique, Crédit du Maroc renforce continuellement son modèle opérationnel ainsi que son système de gouvernance, de gestion des risques et de conformité.



Le lancement de cette offre de vente au public marque une nouvelle page de l'histoire de la Banque qui s'inscrit désormais dans une nouvelle ère de modernité, d'innovation et de croissance.



En invitant les investisseurs à prendre part à cette dynamique, Crédit du Maroc réaffirme son engagement en faveur d'une croissance durable et responsable, au service des citoyens et des entreprises marocaines.