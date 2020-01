Greta Gerwig impressionnée à l'idée de tourner avec Meryl Streep

Quand Greta Gerwig mettait la touche finale au casting de son adaptation des Filles du Docteur March, il ne lui est même pas venu à l’esprit de contacter Meryl Streep. Mais quelle ne fut pas sa surprise lorsque la célèbre actrice l’a appelée pour lui réclamer le rôle de Tante March.

Et une fois sur le tournage, la réalisatrice était pour le moins intimidée, comme elle l’a confié à Elle UK. «J’étais terrifiée en tant que réalisatrice, a-t-elle déclaré. Qu’est-ce que je pouvais lui dire ? Elle est tellement brillante et elle sait mieux que personne comment faire un film.»

«J’avais écrit une ou deux lignes de dialogue pour qu’un personnage aille du point A au B, de manière pas très élégante, et quand Meryl Streep vous demande : “Pourquoi je dis ça, en fait ?”, vous avez intérêt à avoir de bonnes réponses, a continué Greta Gerwig. C’est intimidant, mais ça vous force à être meilleure. Malheureusement, ce n’est pas très confortable de devenir meilleure, parce que ça veut dire qu’il faut avoir l’air d’une idiote devant elle, mais elle est fabuleuse».