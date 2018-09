Grande consternation Aziz El Ouadie n’est plus Un cœur si noble nous a quittés

Abdelaziz El Ouadie, Notre Aziz bien-aimé, notre Aziz adoré nous a faussé compagnie. Cela ne lui ressemble pas.

Notre cher Aziz qui a si courageusement surmonté les épreuves les plus dures, lui qui a bravé, alors qu’il était dans la fleur de l’âge, ses geôliers et ses bourreaux et, à travers eux, leurs commanditaires, a fini par passer l’arme à gauche pour ainsi dire. Ce cœur si noble a fini par lâcher. Ce cœur que ni la barbarie la plus atroce, ni la torture la plus horrible n’ont pu atteindre. Il est parvenu à garder intact, entier, son attachement au pays.

Au moment où d’aucuns évoquent «les années de plomb» sans en saisir vraiment le sens ni l’atrocité de l’impact et des séquelles indélébiles, lui, Aziz quand il lui arrivait d’évoquer entre deux phrases, entre deux boutades, les longues années de détention, parlait plutôt de son «séjour en Suisse». C’est ce sens de l’humour inné dont il avait le secret qui a fait sa force.

Bon nombre de ses ex-codétenus nous diront à quel point la persévérance et le courage, dont faisait preuve le plus jeune d’entre eux, leur servaient de modèle et leur procuraient cette dose de motivation à même de booster un moral qui n’avait autrement nulle chance de l’être.

Pas étonnant quand on est le fils de la regrettée Touria Sekkat et du regretté El-Assafi El Ouadie.

D’ailleurs, c’est toute la fratrie qui a marché sur les traces du père et de la mère.

De tout cœur avec Ouafaâ El Ouadie, Asmae El Ouadie, Salah El Ouadie et Toufik El Ouadie et sa fille Boutaina El Ouadie, qui a toutes les raisons du monde d’être fière de son regretté papa, à qui tous ses amis et confrères de Libération où notre cher Aziz a passé, à nos côtés, de longues et superbes années, présentent leurs condoléances les plus sincères.

Repose en paix cher ami. Tu as eu une vie bien remplie. Mission accomplie.