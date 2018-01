Le Grand prix de Rabat de golf organisé, du 19 au 21 janvier au Golf Tony Jacklin de Bouskoura, a connu un grand succès, a indiqué la Fédération Royale marocaine de golf (FRMG).

Marqué par la participation de plus de 100 golfeurs, ce GP a été remporté par Fakori El Mehdi du Palm Casablanca (216: 73-72-71), suivi de ses coéquipiers Dahlström Janeirik (219: 75-71-73) et Dahman Soufiane (221: 79-75-72), a précisé la même source dans un communiqué.

Chez les dames, le titre est revenu à Leïla Marquet du Golf de Tazegzout (228: 75- 77- 76), devançant Bakri Salwa du Royal Golf Anfa Mohammedia (234: 76- 79-79) et Lahssini Nada (Oued Fès) (245: 84-82-79).

La remise des Prix était présidée par M. Fouad Akesbi, vice-président de la FRMG. Y ont également participé M. Khalid Dahanni, directeur du Tony Jacklin Club Hôte, Mme Laaskri Nawal, caïd de Bouskoura, et M. Bougdal Houcine, pacha de la province de Nouaceur, fait savoir la FRMG.

Ce Grand Prix, qui reflète, entre autres, la décision prise, depuis l'an dernier, par la FRMG d’organiser ce genre de tournois, dont les résultats seront pris en compte par le Royal and Ancient de St Andrews, permettant ainsi aux participants de voir leur classement évoluer (en + ou en -) dans le Ranking Mondial, sera suivi par ceux du R.G.A.M. et d’El Jadida.