Grand Prix Hassan II de tennis Elimination d’entrée du Marocain Elliot Benchetrit

Le tennisman marocain Elliot Benchetrit a été éliminé, mardi à Marrakech, au premier tour de la 36è édition du Grand Prix Hassan II de tennis, un événementsportif placé sousle Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



L’unique représentant du tennis marocain engagé, grâce à unewild-card, dans le tableau final de cette épreuve comptant pour le circuit ATP, a été battu par la tête de série n°1 du tournoi, le Canadien Félix Auger-Aliassime, en deux sets (6-3 et 6-3).



Cette élimination prématurée du jeune tennisman marocain (classé 436è mondial) est logique vu la performance du joueur canadien, classé n°9 mondial, qui continue de briller et de monter en puissance au niveau mondial. Elliot Benchetrit a eu le mérite de sortir le meilleur de lui-même durant ce match, maisface à une grosse raquette de la trempe de FélixAuger-Aliassime, la surprise tant escomptée n'a pu prendre forme.



Cette première journée du tableau final a été marquée par l’élimination prématurée de l’Argentin Federico Delbonis (35è mondial) et de l’Espagnol Albert Ramos-Vinolas (33è mondial).



Le choc entre le triple vainqueur de ceGrand Prix, l’Espagnol PabloAndújar et le Britannique Daniel Evans (26è mondial) a tourné en faveur de l’Espagnol (6-4, 6-2). Le Tunisien Malek Jaziri, qui a reçu une wild-card, a réussi de son côté, à composterson ticket pourle second tour aux dépens du Tchèque JiriVesely