Golf infos

JM de Tarragone



L’équipe marocaine de golf a obtenu de très honorables résultats lors des 18èmes Jeux méditerranéens de Tarragone, indique la Fédération Royale marocaine de golf (FRMG).

Dans la catégorie filles individuelles, Maha Haddioui a terminé 6ème (+3) et Rich Intissar a fini 19ème (+25), tandis que le Maroc a remporté la 6ème place dans la catégorie filles par équipes, précise la FRMG dans un communiqué.

S'agissant de la catégorie garçons par équipes, le Maroc a remporté la 5ème place, tandis qu’Ayoub Lguirati, Ahmed Marjan et Id Omar Ayoub ont terminé respectivement, 7ème (+1), 10ème (+3) et 23ème (+10).

Srixon Junior Tour



La 4ème étape du Junior Srixon Tour organisée les 30 juin et 1er juillet au Royal Golf d'Agadir a connu un remarquable succès avec la présence de plus de 130 participants, indique, lundi, la Fédération Royale marocaine de golf (FRMG).

Cette étape a enregistré d’excellentes performances, ajoute la FRMG dans un communiqué.



Voici les résultats enregistrés :

Poussins (9/10 ans) 25 participants

1er Belattar Yasser A.G.T.C. 22

2ème Essakali Sofia A.G.T.C. 19

3ème Mernissi Mamoun Green Golf 17

Benjamins (11/12 ans) 17 participants

1er Benqlilou Rayan Al Maaden 57

2ème Benbirik Abdessamad R.G. Agadir 53

3ème El Moussaoui Youssef R.C.C.T. 50

Minimes (13/14 ans) 25 participants

1er Melle Imni Rim AGTC 146

2ème Rafi Mohamed Yacine RG Agadir 154

3ème Trometter Hugo Mazen 154

Cadets (15/16 ans) 16 participants

1er Melle Shabi Hiba R.G.A.M. 172

2ème Olohoch Mourad Mogador 173

3ème Bourehim Mohd Nizar R.G. Marrakech 175

Juniors (17/18 ans) 27 participants

1er Rradi Mehdi R.G. Agadir 144

2ème Sahli Othman R.G. Agadir 148

3ème Chaoui Youssef R.G.A.M. 151.