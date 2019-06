Golf : Les performances d’Ayoub Ssouadi et Inès Laklalech

Cyclisme



Le cycliste turc Ozgur Butuhan a remporté, samedi, la 1ère étape (Boucraâ-Laâyoune 106 km) de la 9ème édition du Challenge international du Sahara marocain, organisée par la Fédération Royale marocaine de cyclisme (FRMC) sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI.

Butuhan a signé un temps de 3h 21:00, devançant l'Allemand Keller Hermann (3h 21:04) et le Sud-Africain Basson Gustav (3h 21:06).

Le coureur marocain Youssef Badadou est arrivé en quatrième place avec un temps de 3h 21:10, à l'issue de la première étape de cette manifestation inscrite dans le calendrier de l'Union cycliste internationale (UCI) Arica Tour. Prennent part à cette édition, initiée en partenariat avec la Ligue du Sahara de cyclisme, les meilleurs concurrents à l'échelle nationale, aux côtés de cyclistes en provenance d'Allemagne, Turquie, Afrique du Sud, Espagne, Norvège, Portugal et Mauritanie.



Taekwondo



L'équipe nationale de taekwondo participe, du 22 au 30 juin, à la Coupe du président de la Fédération internationale d’Océanie et à l’Open d’Australie, sous l'égide de la Fédération internationale de la discipline.

La participation du Maroc à ces deux compétitions internationales s'inscrit dans le cadre des préparatifs aux Jeux africains, prévus au mois d'août au Maroc et de l’amélioration du classement des joueurs nationaux dans le classement mondial, indique vendredi un communiqué de la Fédération Royale marocaine de taekwondo. Outre le sélectionneur national David Sikot, le staff marocain est composé d'Omar Lakhal (- 58 kg), d'Ashraf Mahboubi (- 80 kg) et de Safia Saleh (- 62 kg), d'Oumaima Bouchti (- 53 kg) et de Soukaina Saheb (- 46 kg), conclut le communiqué.



Handibasket



La sélection marocaine a remporté, samedi, le 3ème Championnat arabe de basket-ball en fauteuil roulant organisé à la salle Al Inbiat à Agadir.

La consécration des Marocains vient après leur victoire en match final sur la sélection algérienne sur le score de 62 à 44.

Organisée par la Fédération Royale marocaine des sports pour personnes handicapées, sous les auspices de l'Union arabe des sports pour handicapés, cette compétition sportive, organisée du 17 au 22 juin, a connu la participation de cinq pays arabes, à savoir l'Irak, le Koweït, l’Egypte, l’Algérie et le Maroc.



Muay-thaï



Le pugiliste marocain Zakaria Tijarti a conservé son titre de champion du monde muay-thaï de la World muay-thaï association (WMTA) des moins de 66 kg après avoir battu samedi, à Marrakech, le Français Youcef Mustapha Totof (43 ans).

Le champion des Pays-Bas en 2015, champion de Fight Sens européenne Champion en 2017 et vainqueur de la quatrième édition du Grand Prix Mohammed VI de kick-boxing en 2018 a brillé dans un combat très serré, tactique et très équilibré.

Zakaria Tijarti a dû batailler durement pour venir à bout d'un adversaire coriace et chevronné, deux fois champion du monde et deux fois champion européen de la discipline.

Il a, par ailleurs, tenu à remercier le public marocain, venu de toutes les régions du Maroc et d’Europe, qui l’a soutenu durant ce combat décisif, relevant qu’il a été au rendez-vous et a dignement honoré le drapeau national.