Gnadou prolonge à l'AS FAR et Thierry Martial rejoint l’OCS

L' Ivoirien Joseph Guédé Gnadou a prolongé son contrat avec l’AS FAR de deux saisons supplémentaires, a annoncé vendredi le club de la capitale.



Arrivé l’été dernier à l’AS FAR, le jeune attaquant est désormais lié au club militaire jusqu'en 2023, a indiqué le club dans un communiqué publié sur son site internet. Le joueur de 26 ans a terminé la saison écoulée meilleur buteur de l’équipe avec 11 réalisations, 10 en championnat et 1 en Coupe du Trône, rappelle le club qui lui souhaite plus de réussite.



Il est à noter que le club militaire a terminé la saison à la sixième position avec un total de 45 points. Par ailleurs, l’attaquant ivoirien Kassi Thierry Martial vient de signer pour quatre saisons avec l’Olympique Club de Safi (OCS), a annoncé jeudi le club safiot. Le bureau dirigeant a finalisé le contrat avec le jeune joueur ivoirien, âgé de 20 ans, qui défendra les couleurs du club durant les quatre prochaines saisons. Né le 1 mars 2000, Kassi Thierry Martial a évolué au sein de plusieurs clubs ivoiriens (AS Tanda, Sporting Club de Gagnoa et Issia Wazy Football Club). Il a, en outre, défendu les couleurs de son pays dans toutes les catégories d’âge de la sélection ivoirienne. Le bureau dirigeant de l’OCS ambitionne, cette saison, de réaliser des transferts de taille à la hauteur des ambitions affichées par le club et ses différentes composantes, rappelle-t-on.



Ainsi, le club a déjà signé avec Hicham Laroui et l’international libyen Oussama Al-Badawi. A rappeler que l’OCS a terminé la Botola Pro D1 en 13è position avec 33 points (6 victoires, 15 nuls et 9 défaites).