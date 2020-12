Gilles Pargneaux: La reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara est une grande victoire pour S.M le Roi

La décision américaine de reconnaître la souveraineté pleine et entière du Maroc surson Sahara est une grande victoire pour S.M le Roi Mohammed VI et le peuple marocain, a souligné Gilles Pargneaux, président de la Fondation EuroMeda. «Voir les Etats-Unis d'Amérique, première puissance mondiale,reconnaître la souveraineté du Maroc surses provinces du Sud est une grande victoire pour S.M le Roi et le peuple marocain», a affirmé cet ancien eurodéputé, qui présidait le groupe d'amitié Maroc-UE au Parlement européen. «Cette officialisation est désormais gravée dans le marbre et ouvrira la voie à d’autres puissances mondiales pour s’inscrire dans cette dynamique», a-t-il relevé, estimant important aussi que cette décision soutienne le projet d’autonomie dans les provinces du Sud du Royaume, seule solution crédible et viable pour le règlement de ce conflit régional. Gilles Pargneaux a également mis en exergue le caractère stratégique de la décision américaine d’ouvrir un consulat à Dakhla qui accompagnera la dynamique économique que connaissent les provinces du Sud du Royaume. L’ancien député européen a, par ailleurs, souligné le rôle central que joue le Maroc dans le processus de paix au Moyen-Orient etson engagement pour une paix durable entre Palestiniens et Israéliens sur la base de la solution de deux Etats.