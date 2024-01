Gestion du temps scolaire. Les principales mesures prises par le ministère de l'Education nationale

Voici les principales mesures prises par le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, au titre du plan national intégré pour la gestion du temps scolaire, dont les grands traits ont été annoncés par le ministre de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, lundi à Rabat, en réponse aux questions orales à la Chambre des représentants sur "Le mode de gestion du temps scolaire" :



- Prolongation de l’année scolaire d’une semaine pour tous les cycles en prenant en compte plusieurs déterminants dans la définition du plafond horaire de la prolongation dont les dates d'organisation des concours d'accès aux établissements et instituts supérieurs nationaux et internationaux.

- Adaptation des programmes scolaires pour tous les niveaux afin de permettre l'achèvement des programmes scolaires à travers la rationalisation et la réduction des séances programmées avec des taux déterminés, en plus de l'adaptation qualitative des contenus pédagogiques en vue de cibler les connaissances de base.

- Renforcement des mécanismes du soutien scolaire pour aider les élèves à consolider leurs acquis, tout en priorisant les matières certifiantes et les apprentissages de base pour les niveaux non certifiants.

- Révision de la programmation des examens unifiés et des épreuves du contrôle continu. Pour ce qui est des examens normalisés nationaux, régionaux et provinciaux, leur date sera reportée d’une semaine, alors que le nombre des épreuves du contrôle continu durant le premier et le deuxième semestres sera également révisé.

- Efficacité pédagogique dans la mise en œuvre, en accordant aux équipes pédagogiques locaux les prérogatives nécessaires pour l'adoption des formules d'éducation adéquates tout en tirant profit des différents choix pédagogiques accessibles adaptés à la situation de tout établissement scolaire.