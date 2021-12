Gérer les crises énergétiques à l'ère des perturbations climatiques

Un récent rapport de Goldman Sachs est arrivé à une conclusion surprenante : au cours des huit dernières années, les marchés financiers ont augmenté le coût du capital pour les grands investissements à long terme et à haute teneur en carbone dans des secteurs tels que le pétrole offshore et le gaz naturel liquéfié.



Mais en ce qui concerne les projets renouvelables, le « hurdle rate » – le taux de rendement minimum requis par les investisseurs – a diminué. La différence est importante, se traduisant par un prix implicite du carbone d'environ 80$ par tonne de dioxyde de carbone pour les nouveaux développements pétroliers et de 40$ par tonne de CO2 pour les projets de GNL.



Les marchés de capitaux semblent enfin internaliser le message selon lequel les investissements à haute teneur en carbone devraient comporter une prime de risque importante. Cette idée n'a pas émergé spontanément. C'est le résultat de nombreuses années de recherches approfondies, d'analyses ciblées par des groupes comme Carbon Tracker et l'Institute for Energy Economics and Financial Analysis, de la pression des alliances d'investisseurs, des campagnes d'ONG percutantes et des décisions de désinvestissement des fondations, églises, universités et les fonds de pension.



Le changement de sentiment sur le marché des capitaux a été renforcé par l'action politique. Lors de la Conférence des Nations unies sur le changement climatique (COP26) tenue le mois dernier à Glasgow, près de 40 pays et institutions se sont engagés à mettre fin au financement public des projets pétroliers, gaziers et charbonniers à l'étranger. En outre, le Danemark et le Costa Rica ont dirigé un groupe de 12 pays et régions qui ont lancé l'Alliance Beyond Oil and Gas.



Ces efforts, bien qu'encore partiels dans leur couverture et insuffisants, doivent être salués comme un signe que les flux financiers commencent désormais à s'aligner sur les objectifs de l'accord de Paris sur le climat de 2015, tel que mandaté par l'article 2.1 (c) de ce traité. Mais le prix implicite du carbone exigé par les marchés des capitaux jusqu'à présent ne couvre que l'offre : les gisements de pétrole, de gaz et de charbon, les raffineries et les infrastructures de transport qui alimentent l'économie mondiale en combustibles fossiles.

Malheureusement, des progrès similaires du côté de la demande de charbon, de pétrole et de gaz ont fait défaut. Malgré de nombreuses discussions sur les reprises vertes du choc Covid-19, d'énormes programmes de relance gouvernementaux ont largement échoué à faire la distinction entre l'activité économique verte et sale, et ont ainsi stabilisé l'économie mondiale sur l'ancienne trajectoire de croissance.



De plus, ces interventions ont créé une demande importante des consommateurs alors que l'économie rebondit. Les profils de mouvement indiquent une utilisation renouvelée de la voiture et des voyages en avion, tandis que les industries à forte intensité énergétique comme le ciment, l'acier, les plastiques et les produits chimiques alimentent à nouveau la demande d'électricité, de gaz et de charbon. De manière significative, la relance économique de la Chine s'est beaucoup trop concentrée sur le secteur du bâtiment à forte intensité de carbone, au lieu d'entreprendre la réorientation attendue depuis longtemps du modèle de croissance du pays conformément à ses objectifs climatiques.



La flambée actuelle des prix de l'énergie fossile reflète une multitude de facteurs hautement idiosyncratiques. Mais la situation actuelle pourrait bien présager un avenir dans lequel un désalignement des politiques climatiques du côté de l'offre et de la demande génère des fluctuations de prix importantes.



Les lobbyistes des hydrocarbures n'ont pas tardé à exploiter la récente hausse des prix de l'énergie fossile pour plaider en faveur d'un financement et de subventions gouvernementaux renouvelés, ainsi que d'un traitement réglementaire favorable pour les investissements de leurs clients. En substance, ils appellent le secteur public à intervenir pour aider les producteurs de combustibles fossiles à un moment où le capital privé se détourne à juste titre du risque climatique et se retire lentement du secteur.



Les efforts visant à atténuer la crise énergétique peuvent et doivent être alignés sur la résolution de la crise climatique. Chaque maison, chaque parc éolien et chaque panneau solaire bien isolés réduit la pression sur l'approvisionnement en gaz. Rendre les villes attrayantes pour le vélo et la marche, et moderniser les transports publics, ne sont pas seulement bons pour la santé et la sécurité publiques ; c'est aussi un investissement pour nous sevrer du pétrole qui pèse sur nos bourses et tue notre planète.



De même, la réduction de la demande d'emballages en plastique à usage unique réduira encore la demande de matières premières à base de combustibles fossiles de la pétrochimie. Et les innovations telles que les taxis volants, les voyages aériens supersoniques et les voyages spatiaux qui profitent uniquement aux super-riches et créent une nouvelle demande d'énergie inutile pourraient facilement être restreintes ou même interdites avant d'être largement adoptées.



Au lieu d'assouplir les politiques de carbone du côté de l'offre, comme le préconisent certaines voix à courte vue, nous devons – même en période de prix élevés de l'énergie – garder un œil sur l'objectif principal. Cela signifie se concentrer sur le déclin inévitable et bien géré du charbon, du pétrole et du gaz et leur substitution par une énergie propre et durable. À court terme, les meilleurs remèdes aux prix élevés de l'énergie sont des mesures de réduction de la demande, comme les limitations de vitesse sur les autoroutes plus basses que certains gouvernements occidentaux ont instituées à la suite du choc pétrolier des années 70.



Bref, une transition juste loin des énergies fossiles nous oblige à « couper avec les deux bras des ciseaux ». Comme le Programme des Nations unies pour l'environnement l'a souligné dans deux rapports pré-COP26, cela signifie simultanément combler les énormes lacunes dans l'action climatique à la fois du côté de la demande et du côté de l'offre.



Malgré les progrès indispensables vers une tarification appropriée des investissements à haute teneur en carbone, ces écarts sont encore beaucoup trop importants. Ce n'est qu'en les fermant rapidement et en parallèle que nous pourrons éviter un dérèglement climatique catastrophique et éviter la catastrophe économique qui pourrait résulter des fluctuations massives des prix de l'énergie et de l'abandon de nombreux actifs de combustibles fossiles.



Par Jörg Haas et Lili Fuhr

Jörg Haas est responsable de la politique internationale à la Fondation Heinrich Böll.

Lili Fuhr, chef de la division des politiques environnementales internationales de la Fondation Heinrich Böll.