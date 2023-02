George Clooney va adapter "Le bureau des légendes" aux Etats-Unis

Les amateurs d'espionnage vont être ravis. Selon l'AFP, l'acteur George Clooney va bientôt adapter aux Etats-Unis la série française à succès, "Le bureau des légendes". Ce remake sauce américaine sera baptisé "The Department" et sera proposé sur la chaîne payante Showtime.



Dans un communiqué, les producteurs français TOP et Federation Studios ont annoncé que ce "thriller d'espionnage sera ancré dans le monde des services secrets américains et le contexte géopolitique récent, en puisant largement dans les témoignages d'anciens agents de la CIA".



"On ne pouvait rêver plus belle affiche que George Clooney et Showtime pour la version nord-américaine du 'Bureau des légendes'", a déclaré Guillaume Pommier, responsable de Federation. Et d'ajouter : "La passion et l'ambition que nous partageons avec eux pour cette série incroyable, associée à la force de frappe de Showtime, va faire des miracles pour amener 'The Department' au public international". Cette série est attendue pour cette année 2023.



"Le bureau des légendes" est considéré pour un grand nombre comme l'une des meilleures séries diffusées sur Canal+. Elle raconte comme un département de la DGSE (Direction générale de la sécurité extérieure) forme et dirige à distance les agents dits clandestins, présents dans des pays étrangers. Créée en 2015 par Eric Rochant, la fiction est notamment portée par Mathieu Kassovitz, Sara Giraudeau, Florence Loiret-Caille et Jean-Pierre Darroussin. Fort de son succès en France, les droits du format ont été cédés dans plus de 100 pays.