George Clooney ne sera pas James Bond

George Clooney a de lui-même déclaré qu’il ne sera pas le prochain James Bond, laissant entendre qu’il est trop vieux. Daniel Craig, l’incarnation actuelle de l’espion de légende, fera ses adieux après Mourir peut attendre, le prochain opus de la saga, qui sortira l’an prochain, et bien sûr de nombreux noms se succèdent dans les rumeurs pour savoir qui le remplacera.



On a entendu parler d’Idris Elba, Tom Hiddleston, Henry Cavill et Tom Hardy, pour les principaux favoris. Récemment, George Clooney a été questionné à ce sujet, mais il a ri de la perspective. «Déjà, je vais avoir 60 ans cette année, donc c’est un peu tard pour ce truc de Bond, a-t-il dévoilé à Mark Wright, de la radio Heart. Et en outre, James Bond devrait être britannique, ne croyez-vous pas ? Je veux dire, vraiment. Ce ne serait pas bien. Le plus proche que j’ai été de ce genre de héros a été Batman, et on a vu ce que ça a donné». En effet, l’incarnation de Batman par George Clooney est considérée comme l’une des pires de l’histoire.



Cependant, l’acteur soutient Idris Elba, qu’il trouve «élégant». «Je pense qu’il ferait un super boulot. C’est lui que je choisirais, évidemment, mais sinon, je ne pense pas que je devrais jouer ce rôle», a-t-il ajouté. Mourir peut attendre sortira en avril 2021.