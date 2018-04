Gasquet accède au 2ème tour, Robrerdo passe à la trappe

Les tennismen français Gilles Simon et Richard Gasquet se sont qualifiés au 8è de finale du Grand Prix Hassan II de tennis, disputé au Royal tennis club de Marrakech (RTCMA).

Dans un match 100% français, Gilles Simon s’est défait difficilement de son compatriote Benoit Paire par 2 sets à 1 (6-2, 6-7, 7-6) alors que l’autre Français Richard Gasquet a battu l’Italien Thomas Fabbiano en deux sets (6-1, 7-6).

Cette première journée a été aussi marquée par l’élimination d’une autre vedette, l’Espagnol Tommy Robredo par le Français Calvin Hemery par 2 sets à 1 (2-6, 6-4, 2-6).

Dans les autres matches, l’Italien Andrea Arnaboldi a battu l’Américain Noah Rubin (6-3, 3-6, 6-3), alors que le Russe Alexey Vatutin s’est défait de l’Australien Alex De Minaur

(6-4,4-6,6-4).

A rappeler que le Marocain Ismail Saadi a été battu dans les qualifications par le Biélorusse Ilya Ivashka (0-6, 1-6).

Quant aux deux autres joueurs marocains, Amine Ahouda et Lamine Ouhab, ils devaient rencontrer respectivement l’Espagnol Albert Ramos-Viñolas et l’Allemand Philipp Kohlschreiber.

Organisé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, par la Fédération Royale marocaine de tennis (RMT) en collaboration avec le RTCMA, et avec le soutien de la wilaya de la région Marrakech-Safi, le conseil régional, le conseil de la ville, et l’arrondissement Marrakech-Guéliz, ce tournoi promet cette année de monter en puissance vu le plateau de joueurs de renommée internationale qui y participent.

A rappeler que le tournoi bénéficie d’une très importante couverture médiatique tant à l’échelle nationale qu’internationale puisque pas moins de 25 chaînes de télévision le diffusent.



Voici les résultats

de cette première journée :

1. Gilles Simon (France) bat Benoit Paire (France) par 2 sets à 1 (6-2, 6-7, 7-6)

2. Richard Gasquet (France) bat Thomas Fabbiano (Italie) par deux sets à 0 (6-1, 7-6)

3. Calvin Hemery (France) bat Tommy Robredo (Espagne) par 2 sets à 1 (6-2,4-6,6-2)

4. Andrea Arnaboldi (Italie) bat Noah Rubin (USA) par 2 sets à 1 (6-3, 3-6, 6-3)

5. Alexey Vatutin (Russie) bat Alex De Minaur (Australie) par 2 sets à 1

(6-4,4-6,6-4)

6. Pedro Martinez Portero (Espagne) bat Ilya Ivashka (Biélorussie) par 2 sets à 1 (7-5,7-5).