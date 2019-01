Gad Elmaleh vers la consécration aux Etats-Unis

2019 débute on ne peut mieux pour Gad Elmaleh, qui poursuit son rêve américain. Et de quelle manière ! L'humoriste et acteur d’origine marocaine a remporté récemment un prestigieux prix de l'autre côté de l'Atlantique. Son spectacle American Dream, produit et diffusé par Netflix, a glané le prix "Comedy Special" aux Comedy Awards organisés par le site The Interro Bang. Si ce n'est pas encore un Emmy, c'est assurément un grand pas vers la consécration pour Gad car c'est ici le public qui vote, et non des jurés. De quoi prouver, si on en doutait, que le public américain plébiscite lui aussi Gad El Maleh.

Le natif de Casablanca commence ainsi la nouvelle année comme il a terminé la précédente : avec des honneurs. Fin décembre, le site Den of Geek faisait figurer son American Dream dans le top des meilleurs stand-up de l'année 2018. Ce qui a visiblement touché au plus haut point Gad, lequel ne cachait pas son émotion sur Instagram. "Je suis tellement honoré. Surtout parce qu'il y a 4 ans de cela, je n'aurais jamais pu écrire cette légende en anglais", commente-t-il.

Désormais, il brille dans la langue de Shakespeare avec un spectacle dans lequel il dissèque avec beaucoup d'humour les obsessions alimentaires de l'Amérique, les codes amoureux et l'argot.