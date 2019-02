GP international de tir sportif

La paire mixte espagnole composée de Sordo Martinez et Munoz Fernandez s’est adjugé, lundi au club les Chênes de tir et de loisirs d’Elarjat, le Trap mixed comptant pour le Grand Prix international du Maroc-2019 de tir sportif.

Martinez et Fernandez se sont imposés avec un total de 45 points, devançant d’une unité les Saint-Marinais Alessandra Perilli et Gianmarco Berti. Récoltant 31 points, les Italiens Silvana Maria Stanco et Giovanni Pellielo ont complété le podium.

Dans l’épreuve de Trap simple, le titre messieurs est revenu à Munoz Fernandez avec un total de 45 points devant les deux Italiens Lorenzo Prosperi Simone et Erminio Frasca.

Chez les dames, Maria Stanco a eu le dernier mot, avec un total de 46 points, devant l’Espagnole Marin Galvez et l’Italienne Jessica Rossi.

Cette édition prendra fin jeudi prochain avec les épreuves de Skeet.