GP de Marrakech du golf

Le Grand Prix de Marrakech du golf, disputé du 8 au 10 décembre courant, au Noria Golf, a été une réussite sur tous les plans, selon les organisateurs de cette manifestation sportive.

Le retour des champions marocains des Jeux panarabes en Jordanie s’est fait sentir puisqu’ils ont dominé la série hommes.

Ainsi la première place est revenue à Id Omar Ayoub sociétaire du Royal Golf Marrakech, suivi respectivement de Dahmane Soufiane (Palm Golf Casa) et de l’Ecossais Paterson John.

Côté dames, la Française Perroud Alexandra Cecilia a remporté le prix, alors que la deuxième et la troisième places sont revenues respectivement à Boissieu Estelle (Noria Marrakech) et Imni Rim (Golf de l’Océan Agadir).

Côté Mid amateurs hommes, Channane Abdelali (Tony Jacklin Casa) a occupé la première place, suivi de Bennani Smirès Camil sociétaire du même club tandis que Tazi Omar (Green Golf Bouskoura) s’est classé en troisième position.

S'agissant du Mid amateurs dames, Demnati Malika (RGDES) s’est classée première, devant Bellamine Siham (RGDES) et Berrada Sofia (Tony Jacklin Bouskoura).

Selon les organisateurs, les Grand Prix qui bénéficient de la caution du Royal and Ancient de St Andrews (un des plus anciens clubs de golf au monde) ont acquis droit de cité au Maroc et consolident la crédibilité du golf national à l’échelon international.