GP SAR la Princesse Lalla Meryem de tennis Victoire de Maria Sákkari

La Grecque María Sákkari a remporté, samedi à Rabat, la 19è édition du Grand Prix SAR la Princesse Lalla Meryem de Tennis, en renversant la Britannique Johanna Konta, en trois sets et 1h57mn de jeu.

Après avoir perdu le premier set, 2-6 et été breakée lors du deuxième, Sákkari a su se ressaisir aux moments les plus importants pour revenir au score et empocher cette manche 6-4.

Le troisième set qui s’est déroulé, presque, à sens unique a été finalement bouclé par la Grecque 6-1.

Il s’agit de la première victoire d’une tenniswoman grecque dans ce GP, depuis sa création en 2001.

Dans l’épreuve du double, disputée la veille, les Espagnoles Maria José Martinez et Sara Sorribes Tormo s’étaient imposées en finale face à la paire composée de la Géorgienne Oksana Kalashnikova et l'Espagnole Georgina García Pérez (7-5,6-1).