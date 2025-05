GP SAR la Princesse Lalla Meryem de tennis : Elimination d’entrée de Yasmine Kabbaj et Aya El Aouni

Les tenniswomen marocaines Yasmine Kabbaj et Aya El Aouni ont été éliminées mardi au 1er tour de la 23è édition du Grand Prix SAR la Princesse Lalla Meryem de tennis, qui se tient jusqu'au 24 mai au club l’Union sportive des cheminots du Maroc (USCM) à Rabat.



Kabbaj a bataillé fort avant de s'incliner face à la Lettone Anastasija Sevastova, ancienne N.11 mondiale, en trois manches 7-5, 4-6, 5-7.



De son côté, El Aouni a perdu face à la Burundaise Sada Nahimana, issue des qualifications, en deux sets, 6-3, 6-2.



En dépit de cette défaite, l'aventure continue pour Aya El Aouni en double. Associée à l'autre marocaine Diae El Jardi, elle devait affronter en quart de finale la paire composée de la Britannique Maia Lumsden et la Chinoise Qianhui Tang.



Le duo El Aouni/El Jardi a battu la veille le tandem composé de la Néerlandaise Lian Tran et de la Russe Ekaterina Yashina en deux manches 7-6 (3), 6-4.