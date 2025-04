GITEX Africa 2025 : Raphaël Varane et Robert Pirès convaincus de la réussite du Mondial 2030 au Maroc

Les stars du football mondial Raphaël Varane et Robert Pirès ont fait part de leur confiance et leur conviction quant à la réussite de la Coupe du monde de football 2030 au Maroc, mettant en avant l’impact positif d’une telle manifestation sur le pays et les générations montantes.



Dans des déclarations à la MAP en marge du GITEX Africa 2025 qui se tient à Marrakech, les deux légendes françaises reconverties en entrepreneurs dans le secteur des nouvelles technologies, ont mis en exergue la dynamique marocaine à l’approche de la grand messe footballistique de 2030, citant les infrastructures de pointe dont dispose le Maroc et sa vision pour une transition numérique réussie.



Les anciens internationaux ont, en outre, exprimé leur admiration pour le potentiel technologique africain, tout en saluant le niveau d’organisation de la 3e édition du GITEX Africa.



D'autre part, l'ancien champion du monde (1998) a mis l'accent sur l'importance de la persévérance, du respect et de la discipline dans le parcours d’un footballeur de haut niveau, des valeurs qu’il retrouve aujourd’hui dans l’univers des startups.



"Il faut avoir un objectif dans sa vie. Mon rêve à moi a toujours été de devenir un footballeur professionnel", a-t-il confié, ajoutant que les qualités qui ont fait de lui un grand joueur de football sont les mêmes qualités qui lui ont permis de réussir dans le monde des nouvelles technologies.



De son côté, Raphaël Varane, qui a commencé sa carrière professionnelle à 17 ans, a fait remarquer que le plus grand défi pour un sportif de haut niveau consiste à savoir bien s’entourer.



L'investissement dans la technologie, selon l'ancien champion du monde (2018), "n’est pas un simple repositionnement de carrière, mais une continuité logique, nourrie par le besoin de structuration et d’impact".



Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, l’édition 2025 du Gitex Africa Morocco se démarque par une multitude de conférences sectorielles, des initiatives innovantes dans l’industrie créative et des forums de networking à forte valeur ajoutée.



Porté par le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, en partenariat avec l’Agence du développement du digital (ADD), cet événement a pour objectif de favoriser les synergies entre gouvernements, investisseurs, entrepreneurs et leaders du numérique.