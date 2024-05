GITEX AFRICA 2024: Epson présentera des innovations et des solutions technologiques durables pour les industries clés

Epson, leader technologique mondial, annonce son retour à la seconde édition du GITEX AFRICA Morocco, le plus grand salon technologique du continent Africain, qui se tiendra du 29 au 31 mai 2024.



L'exposition Epson de cette année a pour leitmotiv le développement durable et c'est dans ce contexte qu'Epson présentera l'ensemble de ses solutions conçues pour soutenir les industries clés de la région. Epson y exposera également une série de scanners compacts écologiques au format A4, démontrant ainsi son engagement constant en faveur de l'environnement.



Lors de la première édition, Epson s’était distingué par son engagement envers l'innovation durable et les solutions technologiques de pointe exposées sur son stand interactif qui a attiré l'attention de nombreux visiteurs. Fort de cette expérience fructueuse et de l'enthousiasme suscité par ses produits et solutions, Epson revient en force cette année pour présenter ses dernières innovations et renforcer ses partenariats dans la région.



Les résultats d'une enquête récente d'Epson révèlent que 74 % des décideurs et utilisateurs informatiques constatent une forte demande pour de nouvelles technologies de numérisation en raison de la digitalisation; une croissance qui pourrait potentiellement porter le marché mondial des scanners à 2,68 milliards de dollars.



Spécialement conçue pour les petits bureaux, les télétravailleurs à distance et les entreprises soucieuses de l'environnement, la nouvelle gamme de scanners d'Epson vient justement répondre à l'évolution des besoins en matière de numérisation qui est en plein essor dans la région MENA.



Epson a créé une gamme dynamique de nouvelles solutions de numérisation en réponse au besoin des industries en croissance de la région, notamment la santé, la logistique et les services financiers, qui utilisent différentes méthodes de numérisation de documents. Ces produits sont fabriqués en utilisant jusqu'à 30 % de plastique recyclé et offrent une consommation d'énergie réduite, contribuant ainsi à économiser de l'espace de bureau et à réduire la consommation énergétique.



"Le GITEX AFRICA est une destination idéale pour les décideurs informatiques de la région qui souhaitent découvrir les solutions Epson offrant flexibilité, efficacité et impact en matière de numérisation, de projection et d'impression. Notre gamme de scanners compacts est une option durable qui aide les entreprises à numériser leurs processus, en particulier dans les secteurs clés tels que la santé, l'hôtellerie, le secteur public, ainsi qu'à soutenir les entreprises de toutes tailles telles que les PME et les différents modèles de travail, du travail à distance au travail hybride. Nos solutions de numérisation facilitent de nombreuses tâches quotidiennes, notamment la numérisation de passeports, de reçus, de factures, de cartes, parmi tant d’autres.", a déclaré Ilias Azzaoui, Directeur Général Epson Afrique Francophone & Dom Com.



Afin de montrer comment ses solutions répondent à un large éventail de besoins professionnels, Epson fera des démonstrations de ses offres pour l'éducation, les expériences immersives, l'art, les entreprises, l'étiquetage et la vente au détail au cours du GITEX AFRICA 2024.



En lien avec le thème du développement durable, les visiteurs du GITEX AFRICA pourront également découvrir les avantages de la technologie d'impression sans chaleur d'Epson en termes d'économie d'énergie et d'efficacité, sans compromettre la vitesse et la productivité – y compris les modèles EcoTank pour l'entrepriseAncreL6490, Workforce Pro WF-C5890DWF, Workforce Enterprise AM-C4000 ​ et Workforce Enterprise WF-C21000 D4TW.



En tant que pionnier de l'industrie de l'impression à réservoir d'encre, Epson possède une vaste expérience dans le développement et l'amélioration de cette technologie, ce qui lui a permis de créer certaines des meilleures imprimantes à réservoir d'encre rechargeable sur le marché. La technologie d'impression à réservoir d'encre d'Epson garantit une qualité d'impression supérieure, des économies à long terme et favorise des pratiques d'impression respectueuses de l'environnement.



Avec plus de 90 millions d'imprimantes EcoTank vendues dans le monde et les 756 752 tonnes d'émissions de CO2 provenant des consommables qui ont été évitées avec succès au cours de cette période, la gamme innovante EcoTank consolide sa position en tant que gamme leader d'imprimantes à réservoir d'encre. Parmi les modèles qui seront présentés au salon GITEX AFRICA figurent les EcoTank L15160, L6570, L14150 et L8160.



Solutions pour les Entreprises



La nouvelle flexibilité requise dans la région signifie que les entreprises peuvent projeter, imprimer et numériser en utilisant les solutions d'Epson pour prendre en charge tous les types de modèles de travail, qu'ils soient en personne, à distance ou hybrides. Epson a également réussi à créer un espace de travail hybride de nouvelle génération en collaboration avec Al Jabra à l'aide de solutions telles que l’affichage laser à courte portée, le scanner réseau haut de gamme et l'imprimante pour petits groupes de travail. L'espace de travail hybride offre une flexibilité, une efficacité et une durabilité accrues pour de nombreuses industries. Les solutions qui seront présentées sont AncreEB-810E, le WorkForce DS-790WN et le Workforce Pro WF-M5899DWF et PanaCast 50 Room System (jabra.com).



Solutions pour l'Education



Dans l'un des principaux secteurs de croissance de la région MENA, les institutions académiques peuvent créer une solution entièrement intégrée pour les salles de classe en utilisant les projecteurs à ultra-courte focale, les caméras éducatives, les scanners et les imprimantes. Les solutions technologiques d'Epson qui seront présentées sont le projecteur interactif AncreEB-1485Fi, l’imprimante AncreAncreWorkForce Enterprise AM-C6000, AncreELPDC30 Document Camera et le scanner AncreDS-32000.



Expériences immersives



La poursuite de l'expansion des événements sportifs et de divertissement de classe mondiale se déroulant à travers le CCG (Conseil de Coopération du Golfe) et l'Afrique suscite une demande croissante pour les technologies de projection et les expériences de vente immersives. Alors qu'Epson vise à innover et à se développer continuellement dans ce secteur, nous présenterons également le projecteur laser EB-PU2220B, le plus petit au monde avec 20 000 lumens, offrant une installation facile, une légèreté remarquable et une maintenance simplifiée, accompagné de l'objectif ultra-courte focale ELPLX02S, idéal pour les grands espaces tels que les auditoriums, les événements en direct, les concerts et les conférences.



Solutions pour le secteur de l’Art



Les artistes et les photographes peuvent bénéficier de la large gamme de solutions Epson, qu'ils souhaitent imprimer ou projeter leurs œuvres d'art, en créant des œuvres de qualité muséale avec les imprimantes photo d'Epson; SureColor F100, SureLab SL-D1000, SureColor SC-P7500 and SureColor SC-T7700D.



Commerce de détail



Avec l’émergence de nouveaux centres commerciaux et des vitrines à l'horizon dans la région, les solutions commerciales d'Epson pour le secteur du commerce de détail sont conçues pour créer un service client attractif et efficace grâce à des solutions flexibles. Au GITEX AFRICA 2024, Epson présentera de nombreuses imprimantes de point de vente (POS), telles que les imprimantes de reçus compactes et rapides TM-m30II-SL, TM-P20II et TM-m30III, l'afficheur client USB DM-D70 et l'imprimante d'étiquettes TM-L100.



De nos jours, les consommateurs recherchent une interactivité qui transforme leurs achats en une expérience immersive grâce aux solutions de signalisation numérique, qui continuent d'offrir des outils impressionnants pour une approche plus créative et plus personnelle des détaillants.



Dans ce contexte dynamique, la coopérative Doutmaquite sera présente aux côtés de l'équipe Epson pour présenter ses produits du terroir marocain. Le marquage de ces articles a été réalisé à l'aide de l'imprimante ColorWorks C6500 d'Epson, offrant des solutions pratiques et créatives qui ont transformé le fonctionnement de la coopérative.



«Depuis l'adoption de cette technologie, nous avons constaté des gains de temps considérables, des économies financières significatives et une impression sur mesure répondant à nos besoins spécifiques tout en stimulant notre créativité. Grâce à la solution d’impression Epson, nous avons désormais un contrôle total sur les dimensions et le contenu des étiquettes, nous permettant de réduire considérablement les déchets. Nous sommes fiers de contribuer à la durabilité environnementale en utilisant de telles solutions éco-responsables’' déclare Zakia Majdouli, Présidente de la Coopérative Doutmaquite. »



Les visiteurs peuvent découvrir les solutions Epson dans le Hall 4 stand 4C-40 du GITEX AFRICA qui se déroulera du 29 au 31 mai 2024 à Marrakech.