Gündogan de retour en sélection pour les matches amicaux de juin

Le capitaine de Manchester City, Ilkay Gündogan, fait son retour en sélection allemande pour les rencontres amicales de juin, après avoir fait l'impasse sur la fenêtre internationale de mars, a indiqué, vendredi, le sélectionneur Hansi Flick.



Ilkay Gündogan fait partie des huit joueurs de la sélection allemande de retour dans la liste, avec notamment le défenseur du Real Madrid Antonio Rüdiger, le milieu de terrain de Dortmund Julian Brandt et l'attaquant du Bayern Leroy Sané.



En raison de la finale de la Ligue des champions le 10 juin avec Manchester City contre l'Inter Milan, Gündogan et Robin Gosens manqueront le début du rassemblement le 7 juin et rejoindront la sélection plus tard. Comme annoncé fin février, Thomas Müller ne figure pas dans la liste, ainsi que Mario Götze, Serge Gnabry et Niklas Süle.



Pays hôte du prochain Championnat d'Europe à l'été 2024, l'Allemagne est exempte de la phase de qualifications, et dispute une douzaine de matches amicaux. La phase d'expérimentation de Hansi Flick en mars, avec cinq novices sur sa liste de 24, n'a pas été des plus concluantes, avec un succès contre le Pérou mais surtout un premier revers contre la Belgique depuis septembre 1954, et depuis mai 1910 contre les Diables rouges à domicile.