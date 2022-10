Futsal : L’EN battue en amical par le Brésil

La sélection marocaine de futsal a été battue 4 à 1 par son homologue brésilienne, dimanche dans la ville de Tubarao (Etat de Santa Catarina-sud), en deuxième match amical contre la Seleçao. Les buts de la rencontre ont été inscrits côté marocain par Otmane Boumezou (16è), et côté brésilien, par Ferrao, qui a signé un triplé (22è, 25è et 37è), et Dyego (29è). Les Lions de l'Atlas disputaient devant une Arena Multiuso pleine à craquer (près de 4.000 supporteurs) leur deuxième rencontre amicale en l’espace de deux jours, après une première (0-0) qui a eu lieu à Brusque, à 218 km de Tubarao. Arbitré par le même arbitre de la première rencontre, qui a été critiqué par le staff technique pour les multiples fautes d’arbitrage à Brusque, le match était équilibré avec des tentatives qui ne représentaient pas un grand danger pour les deux gardiens. Il aura fallu attendre 4 minutes pour voir la première occasion franche, sur un coup franc de la star du Brésil Ferrao, qui a buté sur le poteau droit du gardien marocain Anbia. La riposte des Marocains intervient à la 9è min. Sur une passe de Younes Mesrar, Bilal Bekkali a vu l’angle du but se fermer sur lui et s’est contenté de frapper sur le portier brésilien. Les deux équipes vont ensuite se contenter de faire tourner le ballon, la plupart du temps au milieu du terrain, jusqu’à la 16è minute, lorsque, suite à une contre-attaque, le Maroc ouver le score. Le tir d’Achraf Saoud est contré, mais Otmane Mezour est à l’affût. Les Lions de l’Atlas trouvent les filets les premiers. En deuxième période, la sélection brésilienne a haussé le rythme et multiplié les attaques pour revenir au score, avec notamment un tir de Diego Costa, détourné par le poteau gauche (2è min). Juste après, Ferrao, vedette de Barcelone, fait mieux et égalise pour les siens sur un tir puissant. Deux minutes plus tard, Ferrao, qui était transparent lors du premier match, inscrit son deuxième but sur une contre-attaque rapide. Ferrao, toujours lui, revient à la charge à la 6è minute, prenant à contre-pied trois joueurs marocains et frappant tout près du poteau. La domination brésilienne en deuxième période allait être concrétisée à la 9è minute avec un but de Dyego, qui profite d’un ballon perdu et d’un mauvais placement des joueurs marocains pour porter le score à 3-1. A trois minutes de la fin, Ferrao scelle le sort du match (4-1). Les deux sélections ont profité de cette date FIFA pour préparer les prochaines compétitions, notamment la Coupe du monde et la Coupe d’Afrique en 2024 pour le Maroc. Le Maroc, huitième au classement mondial, et le Brésil, leader, s’étaient affrontés l’année dernière à Laâyoune en matchs amicaux. Le premier a été remporté par le Maroc (3-1), alors que le second est revenu aux Brésiliens (0-2).